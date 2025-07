Instante, la nueva película de Pablo Yotich que busca tocar el alma

—¿Qué tipo de historia es?

Es, en el fondo, una historia de amor. Pero no un amor idealizado, sino ese que aparece en momentos límite. Dos personas que se encuentran cuando todo parece estar en retirada. Hay también una subtrama muy poderosa entre dos terapeutas que se enfrentan al dilema ético y humano de su profesión. Es una película que interpela, que propone frenar la velocidad con la que vivimos y preguntarnos qué queda cuando lo urgente desaparece.

—El rodaje comienza pronto, con escenarios en Argentina y España. ¿Qué expectativas tenés?

Grandísimas. Vamos a filmar en la ciudad de La Plata, en Madrid y en otras locaciones, lo cual suma una dimensión universal al relato. No es fácil encarar un proyecto así, con rodaje en dos países y equipos diferentes, pero estamos muy comprometidos. Hay algo maravilloso en fusionar estilos, miradas y formas de trabajar para una misma historia.

Lo que cuenta esta película es profundamente local, pero también muy humano y universal. Estoy con mucha ilusión por cómo se está gestando todo, desde una pasión muy auténtica. En España se suma un director que es maravilloso, se llama Álvaro Galarza, que tiene un equipo de producción y dirección de excelencia. Y desde acá, junto a Daniel Silveyra, armamos un grupo humano y creativo que le está poniendo el alma a cada etapa.

—¿Qué se puede adelantar del elenco?

Es un elenco muy diverso. Además de Manu, Alejandro, Magui y yo, se suman actores y actrices muy talentosos como Raúl Rizzo, Luly Drozdek, Juan Paya, Pablo Sorensen, Griselda Rappi, Tupac Larriera... y muchos más. Hay un trabajo coral muy fuerte que sostiene el corazón de la historia.

—¿Qué lugar ocupa esta historia en tu trayectoria?

Un lugar muy especial. Me conecta con mi oficio desde otro lugar. Hay algo muy visceral en esta película. Me pasa algo parecido a lo que sentí con mis primeros trabajos en cine: esa sensación de estar haciendo algo que tiene sentido, que trasciende lo personal. Además, me involucré mucho en la escritura del guion, junto a Juan Paya, Nazareno Lavoratto y Lauro Racosky.

—¿Y qué significa para vos hacer cine en Argentina hoy?

Hacer cine hoy es un acto de rebeldía. De resistencia cultural. Pero también de amor y de necesidad. En un contexto adverso, seguir filmando es defender el derecho a narrar nuestras historias, a expresar lo que sentimos como pueblo, como individuos. Quiero agradecer especialmente al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires por el apoyo, y a todas las empresas que, desde la más pequeña hasta la más grande, se sumaron a acompañar este proyecto. Instante no se hace por necesidad de expresarnos, de hacer un hecho cultural, de trabajar en lo que amamos.

—¿Te gustaría incursionar en política alguna vez?

No lo haría en política partidaria, pero sí creo que todo lo que uno hace comunica una forma de mirar el mundo. Y el cine también es política, en el mejor sentido: es tomar posición, hablar de lo que te importa, visibilizar lo que muchas veces se silencia. El cine también es eso, tener un compromiso con la cultura, con lo social, con lo humano.

—¿Cómo te ves de acá a diez años?

Ojalá contando historias. Si dentro de diez años sigo haciendo películas, trabajando con gente que admiro y quiero, y todavía tengo algo para decir, me doy por satisfecho.