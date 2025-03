Premios Oscar 2025: Anora fue la gran favorita de la noche

El musical Wicked, de Jon M. Chu, ganó dos premios: Mejor diseño de producción y Mejor vestuario. Los filmes Cónclave (Edward Berger) y La sustancia (Coralie Fargeat) obtuvieron uno cada uno. Cónclave se llevó el premio a Mejor guion adaptado y La sustancia, Mejor maquillaje y peluquería.

La gala estuvo conducida por Conan O’Brien, quien abrió la ceremonia con un divertido sketch que parodiaba a La sustancia, el filme de terror protagonizado por Demi Moore.

Todos los ganadores a los Premios Oscar 2025

Mejor película

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

Un completo desconocido

Cónclave

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor director

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – Un completo desconocido

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – La sustancia

Mejor actriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – La sustancia

Fernanda Torres – Aún estoy aquí

Mejor actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – Un completo desconocido

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes - Cónclave

Sebastian Stan – El aprendiz

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro – Un completo desconocido

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Cónclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – Un completo desconocido

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – El aprendiz

Mejor canción original

El Mal – Emilia Pérez

Mi Camino – Emilia Pérez

Like a Bird – Sing Sing

The Journey – Seis triple ocho

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

Mejor banda sonora original

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor sonido

Un completo desconocido

Dune: parte dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor cortometraje de acción real

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Mejor fotografía

The Brutalist

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Mejor largometraje documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor cortometraje documental

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor edición y montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Mejor película internacional

Aún estoy aquí – Brasil

La chica de la aguja – Dinamarca

Emilia Pérez – Francia

La semilla del fruto sagrado – Alemania

Flow – Letonia

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte dos

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

Un hombre diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor guion original

Sean Baker – Anora

Brady Corbet y Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – Un dolor real

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – September 5

Coralie Fargeat – La sustancia

Mejor película animada

Flow

Intensamente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor cortometraje animado

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!