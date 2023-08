Internaron a Charly García 

Charly García internado -Le están realizando estudios - Angie Balbiani A24.jpg

Ante la consulta de Battaglia de si se trató de un chequeo de rutina, Balbiani indicó que "Fue una decisión de adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado". Si bien aclaró que "está fuera de peligro", decidieron que se quedara para no moverlo demasiado y no tener que hacer tantas visitas al médico en los próximos días.

En tanto, agregó que una vez que estén los resultados de la batería de exámenes realizados hace minutos, los médicos decidirán si Charly pasará la noche en la clínica o si deciden mandarlo a su casa.

"No camina ni habla": la preocupación de Esteban Trebucq por Charly García

Cabe recordar que ya a fines del mes de junio pasado, fue el periodista Esteban Trebucq quien había revelado que el entorno de Charly García estaba preocupado por su salud.

"Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría. Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly", detalló el periodista desde su programa La cruel verdad (A24).

Al tiempo que agregó que "Su entorno que está muy preocupado por todo esto" y "Y trata de que poca gente se acerque a Charly".

Y sin dar nombres puntuales, Trebucq reveló por entonces que algunos músicos muy conocidos visitaron y vieron a Charly García . "Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que [su estado] es muy parecido a lo de Diego... Esperemos que no tenga el mismo desenlace". Por último, cerró el envío con un "Fuerza Charly querido" mientras sonaba "Rezo por vos".