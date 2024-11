Isabel Macedo mostró la herida en su cara tras el fuerte accidente en Margarita: el impactante video

Lo cierto es que ante la alerta y preocupación que generó este dato, Macedo grabó un video donde contó cómo se siente tras el fuerte golpe que sufrió en su nariz y mostró la herida que tiene.

La madre de Isabelita y Julia confirmó además que por suerte se trató de un golpe, dolor y herida pero que no hay lesión ósea ni de gravedad.

"Leí que están todos muy preocupados porque me golpee en los ensayos. Es verdad pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé y me golpee un poco bastante", indicó Isabel Macedo.

Y contó cómo se siente y esperanzada en recuperarse del todo pronto: "Tengo hinchado me duele pero puedo abrir el ojo y ver, estoy muy hinchada y dolorida pero vamos, vamos...".

isabel macedo golpe nariz.jpg

El dramático momento que le toca vivir a Isabel Macedo: "Tres noches sin dormir"

Los últimos días no fueron precisamente los mejores para Isabel Macedo, luego de haber sido picada por una araña venenosa en una de sus piernas.

Y si bien en un primer momento no le dio mayor importancia, con el paso de las horas debió ir al médico al ver que la zona cada vez estaba más enrojecida e inflamada.

“Les cuento, me picó una araña y me dejó todo su veneno. Por eso se ve como un punto”, explicó Isabel en sus Instagram Stories, y agregó: “Parece que es gravísimo, que me picó una de las peores, y suelen andar de a dos”.

Así, tras recurrir a un especialista confió que éste le recomendó que diera vuelta el cuarto para asegurarse que no hubiera otra ya que suelen andar de a pares, así como le recetó medicamentos para combatir la infección y agradeció a sus seguidores los mensajes recibidos.

Pero lo cierto es que el mal momento para Macedo estaba lejos de terminar. Porque en una nueva storie la actriz de Margarita confesó todas su angustias y sus miedos.

“Hace tres noches que no duermo por esa arañita. Estoy muy asustada y todo el tiempo pienso que me puede volver a picar porque, aunque ya no estaba en el cuarto, podía haber quedado alguna hermana, prima o amiga por ahí. Siento todo el tiempo que tengo una araña encima”, contó sincera.

“Posta. No puedo dormir porque todo lo que leo sobre la araña es un horror”, mientras recordó que el médico le explicó que estos insectos acostumbran a andar en pareja:“Encontré varios pares... Imposible conciliar el sueño así”, concluyó angustiada.