El dramático momento que le toca vivir a Isabel Macedo: "Tres noches sin dormir"

Así, tras recurrir a un especialista confió que éste le recomendó que diera vuelta el cuarto para asegurarse que no hubiera otra ya que suelen andar de a pares, así como le recetó medicamentos para combatir la infección y agradeció a sus seguidores los mensajes recibidos.

Embed

Pero lo cierto es que el mal momento para Macedo estaba lejos de terminar. Porque en una nueva storie la actriz de Margarita confesó todas su angustias y sus miedos.

“Hace tres noches que no duermo por esa arañita. Estoy muy asustada y todo el tiempo pienso que me puede volver a picar porque, aunque ya no estaba en el cuarto, podía haber quedado alguna hermana, prima o amiga por ahí. Siento todo el tiempo que tengo una araña encima”, contó sincera.

“Posta. No puedo dormir porque todo lo que leo sobre la araña es un horror”, mientras recordó que el médico le explicó que estos insectos acostumbran a andar en pareja: “Encontré varios pares... Imposible conciliar el sueño así”, concluyó angustiada.

IG Isabel Macedo - picadura araña.jpg

Isabel Macedo relató la impactante experiencia paranormal de su hija con su padre fallecido

"Ella me preguntó con seriedad: ‘¿Por qué tu papá viene a verme?’. ‘¿Mi papá?’, pronuncié manteniendo la calma porque ella estaba queriendo expresar algo que estaba viviendo y yo no quería abrumarla ni asustarla. ‘Sí, siempre que estoy pintando me visita. Se para cerca y me mira’", detalló en una nota con Infobae.

"En ese momento, sólo me salió explicarle: ‘Seguramente debe estar fascinado de que vos y yo estemos juntas. Y no quiere perder la oportunidad de conocerte. De saber cuáles son los colores que más te gustan y esas cosas que te hacen feliz”, señaló la actriz.

Embed

En diálogo con Socios del espectáculo, Macedo se refirió a la historia que narró en dicho portal. "Es algo súper lindo y yo creo muchísimo en eso", señaló.

"Yo leí muchísimo también sobre ese tema y me enteré que, a los tres años, es una edad en la que ellos pueden ver muchas más cosas que nosotros. Por eso estaba atenta Belita a lo que pasó y lo pudo respetar de esa manera", agregó.

Por último, la actriz mencionó que fue una experiencia que la dejó sin palabras. "Fue súper movilizante para mí porque me hablaba de la persona que más amé en mi vida", advirtió.