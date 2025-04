La furiosa reacción de Ivana Icardi tras filtrarse el secreto familiar sobre la crianza de su hermano Mauro

Así las cosas, luego de que se conociese el testimonio de la directora de la escuela a la que asisten los hijos de Wanda y Mauro, en A la tarde (América TV) salieron a la luz ciertos secretos familiares que rodean a la familia Icardi.

En el ciclo de Karina Mazzocco revelaron que habría sido un matrimonio amigo de Rosario -la familia Gil- quienes se ocuparon de la crianza de Mauro Icardi y sus hermano y no sus padres.

TW Ivana Icardi - secreto familiar.jpg

Es por esto que, desde España donde reside, Ivana Icardi no tardó en recoger el guante y reaccionar molesta, así como también defender a capa y espada a su famoso hermano. "Mentira. Juanchi y la familia Gil eran nuestros amigos. Mis padres trabajaban ambos. Dejen de mentir. Qué obsesión con mi madre y el abandono. Hagan una película de ficción y dejen de joder", disparó desde su cuenta de X.

Pero eso no fue todo. Porque minutos más tarde volvió a escribir en su red social para asegurar que todo lo que se dice no es real. "Es raro que no nos hayamos extinguido. Da igual si te ponen las 500 pruebas de una mentira en la cara, quien es ignorante te lo va a discutir. Y de ignorantes está lleno", deslizó molesta.

Asimismo, ante el comentario de una usuaria que se solidarizó con ella ante la "cuñada que le tocó" y celebró que no la frecuentase, en clara referencia a Wanda Nara, Ivana arremetió furiosa haciendo saber: "Mi intuición me salvó. Imaginá contarle alguna intimidad y que le dé toda la vuelta y se invente la mitad de la historia.. dejá".

TW Ivana Icardi - secreto familiar 1.jpg

Apareció un testimonio clave en la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia

Semanas atrás trascendió que Wanda Nara y Maxi López habían realizado una presentación en la Justicia contra Mauro Icardi por presunto maltrato a uno de sus hijos.

“La Asociación de Escuelas Lincoln, establecimiento educativo donde concurre el menor, le informó al progenitor que el mismo sufrió hechos de violencia en el tiempo en que convivió con el denunciado. El denunciado es Mauro Icardi”, contó en ese momento el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano.

Este jueves, Wanda Nara se presentó ante la Justicia para ratificar su denuncia contra su ex. "Vengo para acompañar la denuncia del colegio", manifestó la mediática ante la prensa.

Embed

En A la tarde (América TV) confirmaron que la directora del colegio de los chicos declaró en los tribunales y fue contundente con sus dichos.

"Habló la directora del colegio. En el documento al que accedimos, se habla de maltrato familiar. Agresiones físicas y verbales a todo el entorno familiar", señaló el periodista Daniel Fava.

"Se le preguntó a la directora si sabía o había escuchado del accionar de Wanda ante esos maltratos. Lo que la directora relata en su declaración es que Wanda ante los maltratos físicos y verbales tomaba una actitud pasiva", agregó.

Daniel Fava señaló que la palabra de la directora podría perjudicar seriamente a Icardi. "Esta declaración compromete a Mauro Icardi", sentenció.