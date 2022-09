Jane Fonda reveló que padece una terrible enfermedad

"Este es un cáncer muy tratable", afirmó Fonda, quien ya ha luchado contra la enfermedad. La actriz destacó que era "afortunada" por tener "un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos". Fonda añadió que es "una privilegiada como celebridad".

fonda.jpg

Acerca del cáncer, aseguró: "es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me da. Una de las cosas que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en la propia comunidad para no estar solo. Y el cáncer, junto con mi edad -casi 85 años- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades".

Fonda, activista política desde hace mucho tiempo, afirma que "no permitirá que el cáncer" le impida hablar de temas como el cambio climático y su campaña de concienciación "Fire Drill Fridays". "Las elecciones de mitad de mandato", escribe, "se avecinan, y son más que consecuentes, así que puedes contar conmigo para estar junto a ti mientras hacemos crecer nuestro ejército de campeones del clima".

Jane Fonda, una activista nata

Fonda, hija del legendario actor Henry Fonda, dice sentirse afortunada. “Tengo cobertura y acceso a los mejores médicos”, asegura la actriz sobre un tema que polariza en Estados Unidos, el acceso a la salud. “Me doy cuenta, y es difícil, de lo privilegiada que soy con esto”, añade. “Casi todas las familias de Estados Unidos han lidiado con el cáncer en algún momento y muchas de ellas no han tenido las posibilidades de tener un tratamiento de calidad como el que estoy recibiendo, y esto está mal”, asegura.

Este viernes, Fonda no ha dejado pasar la oportunidad de acompañar su mensaje para trasladar su preocupación por la emergencia climática. “Necesitamos hablar, además de la cura del cáncer, de lo que lo causa, para que podamos eliminarlo.

"La gente debe saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También los pesticidas”, afirma la actriz, quien comenzó su vida de activista levantando la voz en contra de la guerra de Vietnam. A lo largo de las décadas ha modificado sus intereses, convirtiéndose en una destacada representante del feminismo desde los años 70, cuando interpretó a una prostituta en Klute, dirigida por Alan Pakula.