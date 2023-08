Javier Milei reveló qué fue lo que lo enamoró de Fátima Florez: "Es una mujer con..."

Javier Milei también señaló que lo que lo que realmente logró seducirlo fue el "costado espiritual" de la imitadora. "Estoy deslumbrado por ella", remarcó el referente de La libertad avanza.

El economista no esquivó a las críticas de Diego Brancatelli. "Me parece muy mal frivolizar la campaña. Sería una risa este país con esa dupla”, opinó el panelista de Argenzuela. "Es un miserable”, fue la respuesta del candidato a presidente.

Filtran detalles del apasionado encuentro de Fátima Florez y Javier Milei antes de las PASO 2023

En las ultimas horas se conoció un romance explosivo: el de Javier Milei y Fátima Florez. Marina Calabró confirmó el noviazgo entre el candidato a presidente por La libertad avanza y la talentosa imitadora.

"Están de novios Javier Milei y Fátima Florez. Salen desde hace 45 días", anunció la periodista en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, Lanata sin filtro. Enseguida, todos se hicieron eco de la noticia.

Marina precisó que el economista y la actriz estaban saliendo en secreto. Incluso, ya estaban en pareja el domingo de las PASO 2023, en donde el referente por La libertad avanza se consagró como el candidato más votado.

"En su discurso, Milei le dedicó el triunfo a 'la 540'. Este código fue creador por Fátima Flórez. Para ella 540 son tres etapas de cambio de 180°", detalló la columnista de Lanata sin filtro.

Pero eso no fue todo, en una nota con LAM, Marina también reveló que habló con el economista, quien le confirmó que estuvo con Fátima antes de conocer el resultado de las PASO 2023.

“Fátima me dijo que antes de las elecciones estuvieron juntos y después él se fue para el bunker. Me dijo que antes de despedirse, ese día estuvieron media hora abrazados”, contó Ángel de Brito. "Sí, eso es así. Él me contó que tiene una agenda apretada y, cuando empiezan a despedirse, se quedan media hora abrazados", asintió la panelista.