Jey Mammon apuntó fuerte contra Telefe con una categórica frase: "La cancelación mediática..."

"Si yo me muero hoy, probablemente, los informes sobre mi muerte no salgan en todos los canales, salgan en todos los canales menos en uno. Yo lo he hablado con un directivo de Telefe y no me lo negó", agregó.

Por último, Jey afirmó que la cancelación mediática no es tal porque muchos canales le siguen dando pantalla. "La cancelación mediática hoy no existe, estoy saliendo por El Trece, y la de la gente no existe tampoco", sentenció.

Después del escándalo: Jey Mammon vuelve a trabajar

Junto a su productor general Gustavo Sofovich, quien será el director de la puesta -René Bertrand- y el productor asociado -José Luis Letona-, Jey Mammon presentó oficialmente a la prensa cordobesa el espectáculo teatral con el que el humorista volverá a trabajar tras el escándalo con su ex, Lucas Benvenuto, que literalmente pausó su carrera artística.

Enseguida vuelvo es un unipersonal escrito por el propio Jey Mammon, en el que contará todo lo vivido este año. Claro que también estarán sus personajes infaltables como “Estelita” o “Alberto”. Así como también su infaltable piano lo acompañará durante todo el show, donde los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale.

Mammon estrenará el espectáculo el próximo 26 de diciembre en el teatro Zorba de Villa Carlos Paz, ciudad a la que regresará luego de seis temporadas dado que su última presentación allí fue con la obra Mi familia es así.

Enseguida vuelvo tendrá funciones de miércoles a domingos a las 22 hs., según informaron en la presentación oficial donde el ex conductor de La Peña de Morfi (Telefe) aseguró: “Estoy feliz de volver a Villa Carlos Paz, lugar donde Estelita brilló y donde pienso volver con todo”.