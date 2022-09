Jimena Barón realizó un angustiante descargo sobre la paternidad ¿y apuntó contra Daniel Osvaldo?

“Aprendí, me llevó mucha terapia, muchísima, mucha reflexión, mucha introspección, que el amor no es aval de que las cosas estén bien, lo cual es muy difícil, es muy confuso porque el amor siempre se siente bien”, siguió. “Entonces, si uno ama, y se siente amado, intenta justificarlo todo”, añadió.

Embed

“Porque, si hay amor. Pero el amor no es suficiente. Podes amar a alguien y saber y entender que ese amor está mal”, sentenció la artista. “Mi papá no fue un buen papá, para nada, lo cual no quita que yo lo haya amado y lo ame”, agregó la cantante.

Así, la también actriz aseguró: “Fue difícil de discernir porque yo quería justificarlo porque lo amaba. Como me pasó con relaciones amorosas, con amigas, fue muy revelador para mí; habla de una madurez, una edad, mucho trabajo interno”, confesó Jimena Barón.

“El amor no siempre está bien. Es muy difícil, porque hay que cortar eso, pero el corazón no responde. Hay que irse de ahí, así sea tu papá tu pareja o tu amiga” , finalizó.

El alcaucil y una señal de ¿embarazo? de Jimena Barón que dejó helado a su novio

Jimena Barón generó una enorme repercusión con un posteo en sus historias en Instagram. La actriz y cantante subió una imagen, en la cual aparece su novio, Matías Palleiro, con una cara de enorme asombro.

En dicha publicación, la intérprete de "La Cobra" comenta una situación desopilante que vivió con su pareja. Jmena, como le dicen sus fans, compró un alcaucil y observó un "alcaucil bebé" en el tallo del vegetal.

"La cara cuando le dije 'el alcaucil vino con un bebito, ¿no será una señal?", describió la artista en esa imagen, donde aparece el rostro de su novio, notablemente desconcertado.

Enseguida, los fans de Jmena enloquecieron. Algunos tomaron la situación como chiste, mientras que otros especularon con la idea de que la actriz esté pensando en darle un hermanito a Momo.