Joaquín Levinton cantó en el Cris Morena Day, se olvidó la letra y lo destrozaron en redes: "Tirando sarasa"

Lo cierto es que uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue cuando Joaquín Levinton apareció en el escenario para cantar Resistiré de la ficción juvenil Rebelde Way (2002), protagonizada por Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Sin embargo, el líder del grupo Turf se olvidó la letra en varios pasajes del tema y en la red social X lo destrozaron, ya que no pasó inadvertida su performance y causó indignación en los fans de Cris Morena.

Los usuarios manifestaron su enojo al escuchar a Joaquín Levinton cantar de esa manera Resistiré y olvidarse la letra: "Que vergüenza que en el #CrisMorenaDay Joaquín Leviton no se sepa la letra y lea de a partes, con un temón como Resistiré", "Mirá Fran Lago rockeando Por qué y Joaquín Levinton haciendo sapo con la letra de Resistiré", "Qué desastre Joaquín Levinton cantando Resistiré"", fueron algunos de los picantes mensajes que se vieron en X al escuchar al cantante en escena.

Y otros marcaron en esa misma línea: "Joaquín Levinton tirando sarasa cantando uno de los mejores temas (Resistiré) me hace daño al cora. Te pido plis aprendete la letra #CrisMorenaDay", "Che Joaquín Levinton se sabe la letra de resistiré o no? #CrisMorenaDay".

Joaquín Levinton confesó que tuvo un encuentro íntimo con Moria Casán en un hotel

En su vista a Nave nodriza, el programa de Moria Casán en Picnic Extraterrestre, el cantante Joaquín Levinton sorprendió al contar que tuvo un encuentro íntimo que tuvo con la diva en un hotel en Mar del Plata.

"Es divertida la historia. Viajaba en auto con un amigo de Buenos Aires a Mar del Plata. Mi amigo no me aguantaba más porque yo venía quemándole la cabeza. Yo estaba insoportable. Llegamos a una estación de servicio, abrió la puerta y me tiró afuera del auto", recordó el artista.

"Me dejó ahí, me tiró la valija y se fue. Estaba lloviendo mal... entonces, levanto mis cosas, cierro la valija y empiezo a caminar bajo la lluvia. Me fui a tomar el colectivo y por la vereda venía Sofía, tu hija. Me dijo: 'vení al hotel'", siguió.

En ese instante, La One completó la anécdota de Joaquín Levinton. "Sofía estaba en una habitación contigua a la mía. Abro la puerta y estaba él en la cama. Dije: 'wow'", remató.

El artista destacó que recuerda ese momento en detalle porque fueron increíbles las cosas que le pasaron en ese viaje. "De la nada terminé en el hotel con Moria. Ahí empecé una historia bárbara con Sofía. Nos hicimos amigos", señaló.