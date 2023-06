Jorge Lanata habló de su papá y se emocionó: "Siempre respeté que cuidara a mi vieja y no la abandonara"

“Hola. Ustedes ya saben que soy adoptado, de modo que tendría que decir que mi primer padre me abandonó. Mi segundo padre fue el Dr. Ernesto Lanata. En realidad se llamaba Ernesto Eduardo Jaime Lanata, tenía un montón de nombres", comenzó el periodista.

Y agregó: "Ernesto terminó el secundario en un colegio nocturno mientras trabajaba de mecánico dental y dio libre la carrera de odontología. Se recibió finalmente de dentista”.

“Durante el tiempo que luchamos por cambiarnos, nos odiamos. Con la enfermedad de mi mamá, que estuvo cuarenta años en una silla sin hablar y sin poder moverse, mi casa era una casa triste. Yo siempre respeté de mi papá que se quedara cuarenta años y que cuidara a mi vieja, que no la abandonara en un asilo”, dijo Lanata.

Y remarcó: “Con mi papá, en toda mi vida, nosotros salimos solo una vez a comer afuera. Él y yo. Fuimos a una pizzería en Sarandí, a una cuadra del Viaducto para los que conozcan".

"Yo soy padre de dos hijas, a las que quiero desde un lugar profundo, como si me abrieran y desde ahí, ahí adentro, desde ese lugar. A un hijo uno siempre le da la parte más grande del plato, sin especular, tomá, porque así debe ser”, explicó el periodista.

Y cerró emotivo: “Yo no sé en qué museo se exhiben los padres normales. Mi familia no fue para nada normal, pero creo que en toda familia el amor y el odio están a flor de piel. Es como que Shakespeare vive en cada familia. Y entendemos a nuestros padres cuando ya se fueron. Es una lástima, y es injusto. Pero también es cierto que nunca nadie se va del todo: el Dr. Lanata se murió hace más de treinta años y yo pienso en él casi todos los días. Películas de Gardel y olor a madreselvas. Feliz día, viejo”.

Jorge Lanata le envió un mensaje muy especial a Silvina Luna, que espera un trasplante de riñón: "La tiene que pelear"

Silvina Luna conmovió a todos en su visita al programa LAM, América Tv, al quebrarse en vivo al relatar su dramático estado de salud haciéndose diálisis tres veces por semana y ya sabe que tendrá que trasplantarse el riñón en un futuro.

Lo cierto es que Jorge Lanata habló en el ciclo que conduce Ángel de Brito y contó su experiencia con el trasplante de riñón en 2015, que fue el primer trasplante renal cruzado de Latinoamérica.

“Nosotros fuimos el primer caso en América Latina de trasplante cruzado. La historia es así. Había una señora con su hijo de 20 años y la señora tenía 50. Y estábamos Sara Stewart Brown (su ex esposa) y yo. Sara era más compatible con el hijo de la señora que la madre", explicó el periodista de 62 años.

Y recordó: “Agarró y le dio un riñón al hijo, y yo era compatible con la madre. Es decir, la madre de este chico me dio su riñón a mí. Un sábado se abrieron cuatro quirófanos. ¿Qué pasó después? Mira, si vos te cuidas, seguís viviendo normal”.

“No te podes deprimir porque si te deprimís te entregas. Es al revés, tenés que pelearla más. Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer adentro mío”, remarcó el conductor sobre la fuerza que hay que tener para llevar adelante el proceso.

Y sobre el caso de Silvina Luna, el periodista le envió un mensaje de puro aliento de cara a lo que viene: “Sabía que fue una estética que salió mal, con un tipo (Aníbal Lotocki) que no entiendo cómo sigue operando. Es cierto que terminar con esto es un garrón pero ¿Qué podría hacer ella si no da la pelea? La tiene que pelear, no le queda otra”.