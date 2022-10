Jorge Lanata habló como nunca de su mamá: "Cuando tenía 56 alguien me contó que era adoptado"

Y remarcó sobre su historia: “Yo conocí a mi mamá de una manera extraña. Ella tuvo un tumor cerebral cuando yo tenía seis o siete años. Vivió más de cincuenta años con un lado del cuerpo paralizado, el derecho, y una lesión en el centro del habla. No podía formar palabras: entendía si le hablaban, pero solo podía decir sí, o no, o emitir sonidos”.

“Mi mama se llamaba Angélica, tenía ojos verdes y un increíble sentido del humor. Yo pensé muchas veces ‘¿por qué no se quiere morir? ¿por qué quiere vivir así?’ Y, ¿sabés qué? No se quería morir. Ella vivió con mi papá hasta que mi papá murió, y después vivió conmigo y su hermana, mi tía Nélida”, explicó Jorge Lanata.

Embed

Y explicó: “Yo aprendí de mi mamá, que no hablaba, que hay que sobreponerse a la dificultad, sea cual sea. Yo no tuve una mamá que mirara mi boletín del colegio, o que me preparara el desayuno. Nunca fui a cenar con mi mamá afuera de la casa, ni nos fuimos de vacaciones a ningún lugar, y sin embargo pude sentir su amor y darle el mío”.

“Creo que Shakespeare vive en cada familia y, entre padres e hijos, hay mucho amor y mucha muerte, mucha tensión, mucho calor, un calor que te ahoga y te puede matar. A tu hijo siempre le das la parte más grande del plato, sin especular y sin esperar nada. Yo pude sentir todo esto aunque no fuera mi mamá la que servía la comida”, reflexionó el conductor.

Y contó: “Con los años, aunque no hablara, aprendimos a comunicarnos. Sus ojos verdes se reían con mis chistes malos y su mano izquierda apretaba la mía cuando estaba feliz o angustiada. Muchos años después, cuando yo tenía 56, alguien me contó que yo era adoptado ¿Te das cuenta? De todas las familias del mundo en las que yo podría haber ido a parar, había caído en la familia de Angélica y Ernesto Y entonces, ¿quién era mi mamá? ¿La desconocida que me abandonó en un hospital de Mar del Plata o los que me acogieron en una esquina de Sarandí?”.

“Todavía me preguntan en los reportajes, después de los 56, por qué no quise averiguar de dónde venía. La respuesta es obvia: yo sé de dónde vengo, mi mamá era una señora de ojos verdes, con la que nunca pude cruzar una sola palabra, con la que teníamos grandes diálogos con solo mirarnos. Feliz día de la madre”, cerró Jorge Lanata muy emotivo.

jorge lanata.jpg

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

El origen del Día de la Madre viene del catolicismo y se remonta a cuando el Papa Pío XI le dedicó el 11 de octubre a la Divina Maternidad de María como recuerdo de que 1.500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María verdadera Madre de Cristo.

En Argentina, se definió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Y con el tiempo quedó establecido que sea fijo el tercer domingo de octubre.

En otros países de América Latina la celebración se realiza en mayo. Es el caso de Brasil, Chile y Perú y lo hacen por tratarse del Mes de María, en sintonía con la tradición de Estados Unidos.

Otras naciones le atribuyen el cuarto domingo de cuaresma, como Reino Unido, Irlanda, Nigeria. Albania, Rumania, Bulgaria lo festejan en marzo y Noruega en febrero. Corea del Sur, en tanto, festeja el Día de los Padres, el 8 de mayo.