Jorge Lanata volvió a ser operado: los nuevos detalles de su preocupante estado salud

El miércoles por la tarde Lanata fue operado de urgencia durante poco más de dos horas, mediante laparoscopía y por la isquemia detectada en su intestino delgado.

Se trataba de una obstrucción intestinal que provocaba falta de irrigación y principio de necrosis en los tejidos. La operación, por ende, buscó desobstruir el pasaje de sangre al aparato digestivo, aunque para ello debieron sacarle parte del intestino delgado.

En Mañanísima (El Trece), el doctor Guillermo Capuya dio detalles de la nueva intervención y aseguró que la situación del periodista es crítica. “Jorge estuvo estable durante la cirugía. Se hizo una resección del intestino delgado, de un largo bastante interesante. La resección es un corte”, informó.

“Había un foco necrótico, negro, no llegaba sangre por una isquemia. Entonces, hay que cortar la parte infartada y visualizar para ver qué es lo que pasa”, sumó.

Sobre la segunda intervención al periodista, Guillermo Capuya señaló: “Lo que hizo el Hospital Italiano fue prudente. Ellos hacen un trabajo tremendo porque lo mantienen (con vida) a Jorge Lanata que es un paciente muy delicado, crítico, desde hace cuatro meses”.

Jorge Lanata.jpg

Cómo reaccionaría Jorge Lanata ante la dura interna familiar, según María Julia Oliván

Jorge Lanata fue intervenido el miércoles por la tarde en el Hospital Italiano por una isquemia intestinal y se generó mucha preocupación por su estado de salud.

En charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, María Julia Oliván, colega y gran amiga de Jorge, contó detalles de cómo está el periodista tras la preocupante intervención.

"Estuve preocupada. Jorge ha pasado una noche tranquila, estamos expectantes de lo que pase luego. Ahora está en un post operatorio, no creo que esté charlando con gente porque está con asistencia respiratoria", precisó.

Y contó que Lanata está al tanto de la fuerte interna entre las dos hijas del conductor y la esposa Elba Marcovecchio: "Sé que la semana previa a que levantó fiebre porque fue a visitarlo Gabriel Levinas y me contó que Jorge sabía algo que había un poco de lío. No tengo el detalle porque yo no lo vi".

Sobre ese tema, María Julia Oliván opinó: "Evidentemente las chicas sentían que no participaban o se enteraban de cosas después de que sucedían. Están todos muy contentos con la decisión de la jueza que sea Bárbara por parte de las hijas y Elba que es su esposa, quienes pueden dirimir estas cosas".

"Son un montón de decisiones diarias y van a tener que encontrar una manera de conversar", aseguró la periodista. Y sobre las noticias de Lanata que se conocían, sentenció: "De los medios ahí si putearía a unos cuantos. No sé si se enojaría tanto Jorge porque es un defensor de la libertad de expresión pero sí con el tema de las nenas se pondría mas heavy".