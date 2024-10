Máxima preocupación: operan de urgencia a Jorge Lanata

"Un tema delicado, lo tienen que operar a Jorge. Tiene una isquemia intestinal, una obstrucción en el intestino", precisó la periodista Laura Ubfal.

"No es una cirugía mayor pero es muy preocupante. Toda la familia está convocada en el Italiano", agregó la panelista por el cuadro clínico que arrastra Jorge Lanata, quien está internado desde el pasado 14 de junio.

La definición de isquemia intestinal describe a una serie de afecciones que ocurren cuando el flujo sanguíneo que llega a los intestinos disminuye.

El fin de semana, Jorge Lanata fue trasladado de la clínica Santa Catalina otra vez al Hospital Italiano para ser atendido, lo que había encendido las alarmas sobre su complicado cuadro de salud.

En tanto, en la familia del periodista se desata un fuerte enfrentamiento judicial entre Elba Marcovecchio, actual esposa de Lanata, y las hijas del periodista, Bárbara y Lola.

Durísimo revés judicial para Elba Marcovecchio en su conflicto con las hijas de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio, presentó pruebas en la Justicia en medio de la guerra con las hijas del periodista Jorge Lanata, Lola y Bárbara, las cuales fueron detalladas en el programa LAM, América Tv.

"Elba fue la Justicia y presentó el viernes una respuesta muy fuerte junto con videos, chats, mails, cosas del pasado. Son 105 páginas de escrito más todas la pruebas", comenzó Ángel de Brito.

Y destacó: "Lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge Lanata, porque no hay sentencia. El juez o jueza no se expidió todavía si tienen razón las hijas o la esposa. Esta es la guerra".

"Lo que solicita en la presentación (Marcovecchio) es ser solo ella la cuidadora y explica por qué las hijas no estarían capacitadas para hacerlo, y también la administradora de los bienes", añadió sobre el tema la panelista Yanina Latorre.

Lo cierto es que en medio de la conocida guerra familiar entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata, se conoció este miércoles un duro revés que recibió la abogada y esposa del conductor.

El periodista Claudio Savoia comunicó de una reciente resolución que podría agudizar la interna en la familia del periodista: la Justicia ordenó que Bárbara Lanata pueda decidir sobre la salud de su padre.

Hasta este momento, las decisiones pasaban pura y exclusivamente por Elba Marcovecchio, esposa de Lanata, pero a partir de este dictamen, ambas tendrán que resolver en conjunto.

Asimismo, tanto Elba como Bárbara, la hija mayor de Lanata, deberán ser informadas a la par sobre todos los tratamientos y medidas que se tomen en torno a la salud del periodista, quien continúa internado.

"La Justicia ordenó que la hija de Jorge Lanata, Bárbara, pueda decidir sobre la salud de su padre. Hasta ahora la potestad la tenía Elbita. Ahora tienen que decidir las dos y tienen que ser informadas las dos de todo lo que se hace", informó el periodista desde su cuenta en la red social X.