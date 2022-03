Jorge Lanata y Elba Marcovecchio pusieron fecha de casamiento

"No es con fiesta, es una cena. Ya me invitaron y me dijeron que me tire todo. Están felices. Se aman", añadió Yanina Latorre, amiga de la pareja.

La angelita confirmó algunos detalles de cómo será la unión. "Es una mega cena, que va arrancar a las seis de la tarde No va a haber baile. Son pocos invitados. Van a ir 70 invitados", detalló.

Ángel pronosticó que será un evento con mucha convocatoria. "Es un mega evento", sentenció.

Cómo se conocieron Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Jorge Lanata y su actual pareja, Elba Marcovecchio, se conocieron por un tema profesional. Después de un tiempo, el periodista y la abogada se enamoraron.

La relación comenzó mediante un "encuentro laboral" cuando Marcovecchio trabajaba para el estudio de Fernando Burlando y evolucionó rápidamente hacia un noviazgo.

"Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho, que es un tema de imagen, los derechos de imagen", contó Lanata en 2020 cuando recién blanquearon la relación.