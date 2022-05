Jorge Rial volvió a disparar contra Susana Giménez: "¿Cómo me vas a sacar la plata? ¿Como al Padre Grassi?"

Durante la última emisión de Sobredosis de Tv, Jorge Rial se tomó unos minutos para contestarle a la diva. "A mí la ideología de Susana no me importa, todos sabemos de qué lado está. Y cada uno la tiene. Y es respetable. No vamos a echar a nadie por una idea distinta. Se hizo importante en este país. Tiene el cariño de la mayoría. Y se hizo la guita en este país, legal, laburando. Me molesta esa idea de país de mierda", comenzó diciendoel periodista.

“Cuando dije que no le va a ir bien en Uruguay, no es por ella nada más. Los que van a Punta del Este, millonarios ellos, son ratas, no pagan una entrada. Creen que por ser millonarios les tiene que venir de arriba. No les va bien. Pregúntenle a Gasalla. Más allá de que hoy es su país de adopción. Ella es uruguaya, lo dice. Es una manera de evadir impuestos. No quiere pagar el impuesto a la riqueza. Lo pagaron algunos que no tienen ni el 10 por ciento de lo que tiene ella”, agregó Rial.

"Ahora me amenaza con hacerme juicio. No tengo ningún problema. Vamos a Tribunales. No sé por qué, pero vamos. ¿Dónde va a ser? ¿En este país de mierda, en los tribunales de mierda? ¿Va a ser en Punta del Este, donde son superiores? ¿En Miami? Me dijo que me va a sacar toda la plata y me va a dejar pobre, ¿Cómo me vas a sacar la plata? ¿Como al Padre Grassi? Más allá de lo pederasta y los menores, lo bolsiquearon. No me lo van a contar, lo investigué yo. Lo bolsiquearon al cura. Necesitaban una sociedad de beneficencia. O tal vez me saquen la plata como hicieron con el invalido. Usaron a un discapacitado para traer un Mercedes trucho”, arrojó.

“Si esa es la manera de sacar plata, nos encontraremos en Tribunales. Insisto, Susana se convirtió en una caricatura de ella misma. Lo de Uruguay es eso nada más. Si hay que ir a Tribunales, iremos. Tal vez me saque plata como la exención de impuestos que tuvo con Macri. Le condonaron una deuda. Si es así, voy a perder. Si venís por zurda, voy a perder. Si venís por derecha, no tengo ningún problema. No es personal, lo sacaron de contexto. Eso de que somos un país de mierda, no te lo voy a permitir”, cerró Jorge Rial.

jorge-rial-susana.jpg

Jorge Rial destrozó a Susana Giménez: "No es un ejemplo"

En una nota con LAM, Jorge Rial fue duro al referirse a Susana Giménez. El conductor cuestionó a la estrella de Telefe al referirse al reconocimiento que le dieron en los premios Martín Fierro 2022.

"El homenaje a Susana, ¿cómo lo viste?", le preguntó el cronista, Alejandro Castelo. "¿Por qué se lo dieron?", retrucó el periodista. "Por sus 35 años en la TV", mencionó el notero. "Está bien que sea por su trayectoria y no por sus declaraciones", manifestó el animador.

"¿Quién es la diva número uno?", quiso saber el movilero. "Mirtha Legrand es la número uno. Porque tiene 95 año y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no", opinó el conductor.

Rial también hizo alusión a las recientes críticas de la figura de Telefe sobre el país. "No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se cag... en la gente que la ve", añadió.

Por último, el conductor pronosticó que Susana no tendrá una buena temporada con Piel de Judas en Punta del Este. "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien", concluyó.