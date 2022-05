Se filtró un polémico video de una charla privada de Susana Giménez con Sebastián Yatra donde hablan de Camilo y Rauw Alejandro

Una cámara de Primicias Ya registró el mini show que Yatra dio para los transeúntes junto a Susana, que tocaba la pandereta.

susanayatra4.jpg

Después de un rato, el artista y la diva se soltaron, se mostraron sin disfraz y sorprendieron a todos los presentes. Los pasajeros de la línea H no podían creer lo que estaban viendo.

Terminada esta primera etapa del rodaje, la diva y el cantante se fueron a almorzar a un restaurante de Palermo, dónde disfrutaron de unos platos típicos.

Pero la realidad es que todavía les quedaba mucho trabajo por delante, ya que por lo que se supo filmarán un paseo por la ciudad de Buenos Aires y varias escenas más, incluida una entrevista íntima al ex de Tini Stoessel en el hotel Four Seasons.

susanayatra5.jpg

El video donde Susana Giménez y Sebastián Yatra hablan de Camilo y Rauw Alejandro

Y fue allí, mientras cenaban en ese lujoso hotel, donde se registró un llamativo video de una conversación de Susana y Sebastián en la que hablan de la relación entre los cantantes Camilo y Rauw Alejandro, quienes son amigos y han grabado algunos temas juntos.

"Me quedé... es cierto lo que me dijiste?...", se le escucha decir sorpendida a la diva sobre algo que venían hablando, a lo que Yatra responde: "Sí". "¡No puede ser!", exclama Susana con asombro. Y el músico agrega: "Ni Camilo ni Rauw... están enamorados... Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión...".

¿Cómo habrá seguido la charla? ¿Qué opinarán Camilo y Rauw Alejandro?