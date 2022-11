Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, contó cómo su hija venció la muerte

“Mía nació con 29 semanas y fue difícil. Uno siempre habla de los bebés prematuros, pero no llega a sentir y a dimensionar lo que le pasa a los papás en ese momento. Estás entre la vida y la muerte, esperando el parte cada día. Me acuerdo que eran al mediodía y era rezar y cruzar los dedos para que digan algo positivo”, relató conmovida.

La mujer, que junto al mediocampistas son padres también de Pía, recordó cómo enfrentó ese difícil momento. “A mí me pasó algo raro. En ese momento mi mamá y mi suegra me dijeron ‘Jor, vamos para allá’. Me internaron y a la semana nació Mía. Mi mamá y mi suegra querían venir para estar conmigo, pero no quise”, señaló.

“Cuando a mí me pasa algo fuerte me hago como un bicho bolita, me la arreglo sola y lo soluciono”, dijo sobre la actitud que tomaron, en un embarazo que vivió en Madrid.

“No quiero que sufra el otro. Entonces dije ‘ustedes quédense ahí’. A mí me gusta estar con la gente que quiero cuando estoy bien”, recordó.

“Cuando estoy triste un poco que busco estar sola. Bueno, estaba con Ángel, pero queríamos estar solos. Nos pasó eso. Muy raro. Fueron dos meses”, cerró.

El contundente posteo de la esposa de Ángel Di María luego de la lesión

Este miércoles, en el duelo entre Maccabi Haifa y Juventus, correspondiente al Grupo H de la Champions League, Ángel Di María sintió un pinchazo en el muslo de su pierna derecha e inmediatamente pidió el cambio, encendiendo las alarmas en la Selección Argentina de cara al Mundial Qatar 2022.

Ante esta situación, Jorgelina Cardoso, la esposa de Fideo, que es muy activa en las redes sociales, dejó un mensaje que podría traer tranquilidad a menos de 40 días del comienzo de la próxima Copa del Mundo.

"Todavía queda una hoja en blanco que escribir. Te amo con mucha fuerza", publicó en una historia de Instagram.