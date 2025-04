Juana Repetto confesó los verdaderos motivos de su separación de Sebastián Graviotto: "Es doloroso"

"Aquí estoy. Me cuesta un poco hacer este comunicado porque si bien estoy acostumbrada a compartir cosas personales, desde mi primer hijo, el embarazo y la lactancia... son cosas que siento que le pueden aportar a las otras personas. En este caso, que mi separación no le aporta a nadie, me cuesta", deslizó de entrada con algo de pudor.

Embed

Al tiempo que aseguró que lo que ocurrió fue "simplemente dos personas que no estaban funcionando bien como pareja". Y aclaró sin vueltas: " Elijo compartirlo porque quiero que se dejen de hablar tantas pavadas. Vi las notas que me mandaban por inbox y lo primero que quiero aclarar es que no me dejaron. Hay medio país dándome su pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida... no es real".

"Estoy bien. Estoy convencida de que la decisión es la más adecuada, la mejor. Los chicos son prioridad absoluta y para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estarlo. Es un proceso difícil, doloroso, con momentos de angustia y frustración porque se cae lo que uno idealizó. Por más seguro que estés en la decisión, duele y es un proceso a transitar. Lo hacemos de la mejor manera posible para acompañar a los chicos", agregó a corazón abierto.

Por último, Juana Repetto hizo saber que con Graviotto intentan preservar la relación familiar. "Con Sebi estamos tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia, no siempre es fácil pero se da con mucho amor y firmeza porque queremos hacer lo mejor por los chicos", confió mientras despidió lamentando la situación. "Lamento que la separación sea poco jugosa e interesante. No pasó nada es simplemente dos personas que no estaban funcionando bien como pareja", concluyó.

Juana Repetto con Sebastián Graviotto y sus dos hijos.jpg

El descargo sin filtro de Juana Repetto tras las críticas por seguir amamantando a su hijo de 3 años

Desde hace años, Juana Repetto es una activa influencer que mantiene un fluido ida y vuelta con su más de un millón y medio de seguidores de Instagram.

Es así que desde sus historias virtuales la hija de Reina Reech comenta su día a día, así como también responde consultas y también los diferentes cuestionamientos que recibe particularmente por la crianza de sus hijos, Toribio y Belisario.

Así, cansada de leer críticas porque todavía amamanta al más chico de sus nenes, este verano Juana recurrió a sus Instagram Stories para hacer un potente descargo.

Embed

"Me están volviendo loca con que (Belisario) empezó sala de cuatro y toma teta. Primero, tiene tres, no tiene cuatro. Es el más chiquito de la sala y cumple cuatro a finales de junio. Y sí, sigue tomando teta", lanzó visiblemente molesta.

Al tiempo que luego de una pausa, miró fijamente a la cámara de su celular y disparó harta: "No jodan, déjenme en paz, se los pido por favor". Fue allí que Juana explicó que su familia está atravesando algunos cambios por lo que no es el mejor momento para debatir sobre la lactancia prolongada.

"Estamos con muchas cosas. Recién en Uruguay (Beli) dejó los pañales de noche, su papá está de viaje hace dos meses, estamos por mudarnos a una casa nueva... No estoy para entrar en esa", concluyó sin más.