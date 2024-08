Juana Repetto mostró la transformación física tras iniciar una vida saludable: "Bajé 43 kilos"

Juana Repetto - antes y después.jpeg

Como era de esperar, una catarata de comentarios, consultas e inquietudes se multiplicaron en pocas horas, motivo por el cual Juana optó por subir un video mostrándose sin filtro alguno.

"Para todos ustedes que me piden, les voy a mostrar cómo quedó mi abdomen post parto y descenso de 43 kilos", anunció Repetto frente a la cámara de su teléfono celular tras lo cual desabrochó su pantalón para dejar al descubierto su vientre.

Juana Repetto - estrías.jpeg

Y tras unos segundos de silencio, Juana Repetto expresó sincera: "Nunca crean lo que ven en las redes sociales. Esta es la realidad", luego de quitar el filtro con el que había comenzado la grabación. "Estas estrías son la realidad, esta piel que me quedó colgando es la realidad... ¿Me molesta? Sí, ¿lo tapo? también", admitió y concluyó dejando como claro mensaje a sus pares: "¡A seguir evolucionando mujeres!".

La dolorosa lesión que sufrió Juana Repetto mientras amamantaba a su hijo: "Nivel lágrimas"

Juana Repetto suele ser muy activa en sus redes sociales y hace un par de semanas preocupó a sus seguidores al contar que sufrió dolorosas lastimaduras en sus pechos mientras amamantaba a su hijo Belisario.

“Hace unos días me empezaron a arder mucho los pezones y le miro la boca a él…Aftas, al par de días, honguitos (se les ven como manchas blancuzcas) Mis pezones, sangre. ¿Les paso? A mí en seis años y medio que llevo dando teta, no me había pasado”, escribió en sus historias.

Juana Repetto lesión en los pechos

Además, habló a través de un video y amplió: "Estábamos con unas aftas y honguitos que me las pasó a la teta. Nunca sufrí tanto, todo agrietado, horrible. Dolor nivel que, cuando succiona, lágrimas".

Para tratarlo, contó que utiliza agua caliente mezclada con bicarbonato y detalló: "Esto más una cosita que le dio la pediatra para su boca. Yo con una cremita y esto, a él con gasita adentro de la boca y yo me paso por el pezón".

"Tanto el bicarbonato con agua como el medicamento para él y mi crema me lo indicaron pediatra y puericultora", aclaró para llevar tranquilidad.