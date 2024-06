Cumpleaños, playa y familia: las fotos de las paradisíacas vacaciones de Juana Repetto en Brasil

Juana Repetto vacaciones

Pasados algunos días en la playa, Juana realizó un posteo por los 3 años de su hijo y en el mismo compartió las postales más increíbles de la familia disfrutando de esta aventura.

"Belisario de mi corazón, ya tres años, mi bebito ¿¿En qué momento?? Feliz vuelta al sol felices todos los días de tu vida. Gracias por el mejor nacimiento del mundo, por tu dulzura, tus bailes, tus risas, tus payasadas, sos lo más lindo del universo en todo sentido", escribió la actriz.

Y finalizó: "Verte disfrutar tu día como lo disfrutaste es el mejor regalo para toda la familia". Además, agradeció a la empresa que la ayudó en la organización del viaje.

Juana Repetto admitió qué acción específica no tolera y la pone histérica: "Me arruina el día"

Juana Repetto se sinceró con sus seguidores de Instagram y reveló la situación particular que la saca de eje: la impuntualidad. Esta vez, la actriz contó qué pasó por el que llevó una hora más tarde a sus hijos al colegio.

"Me arruina el día, me pone histérica, del mal humor", indicó la madre de Toribio y Belisario en un video en sus historias de Instagram. Y contó que hubo una reunión familiar por las que sacó el despertador y luego se olvidó de volver a activarlo.

"Era el único día que nos podíamos juntar todos y los chicos faltaron al cole", indicó sobre ese faltazo de sus hijos. "Apagué la alarma la noche anterior porque no nos íbamos a despertar temprano porque no iban a venir. Y me olvidé de volverla a prender", argumentó la actriz.

"Encima yo siempre les recuerdo lo de las alarmas, lo tengo re presente, soy re freak con el horario, con las faltas... Una hora tarde lo traje, a las 8 me desperté y 8 menos diez cierra la puerta, un ataque", se sinceró.

La actriz también manifestó que le pasa si surge un imprevisto a la mañana antes de salir y se empieza a hacer tarde. “Me pongo nerviosísima, hablo mal, los apuro, me desespero. No sé qué onda”, señaló.

Y cerró su posteo: “Lo hablo en terapia son los momentos en que más fácil colapso. Cuando se me van yendo las situaciones de las manos. ¿Es un montón o les pasa?”.