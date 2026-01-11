La fuerte denuncia de Robertito Funes Ugarte: "Mafioso violento"

"Este es @martinfonsecaprop un mafioso violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses, ya me amenazó tres veces", precisó Robertito Funes Ugarte desde su cuenta en Instagram junto a una foto del hombre al que acusa de perturbarlo constantemente.

"Ayer quiso pegarme ' pu.. de mi.. te voy a ca.. a piñas'. Hoy arremetió 'voy a hacer ca... a tus perros'", agregó con suma preocupación el conductor.

Y alertó a los vecinos de la zona donde vive: "Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas".

robertito funes ugarte fuerte denuncia desde las redes

La picante respuesta de Robertito Funes Ugarte a Nancy Pazos en medio de la tensa pelea

Se sabe que la relación laboral entre Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte no es la mejor hace un tiempo con varios cruces al aire que mantuvieron y el periodista decidió romper el silencio en Puro Show (El Trece) y responder con firmeza a los dichos de su compañera de A la Barbarossa (Telefe).

“El viernes Nancy pidió venir, quería conducir sola y el canal le dijo que no, que lo iba a hacer con Analía. A mí me avisaron y me pareció bien, además creo que fue la decisión correcta”, explicó Funes Ugarte, al referirse a la tensión que atraviesa el equipo del ciclo matutino y la reciente conducción compartida entre Pazos y Analía Franchín.

El periodista expresó su malestar por las declaraciones de Pazos y retrucó: “Lo que ella dijo me parece de muy mal gusto, no voy a caer en eso. Es horrible lo que dijo. Yo nunca hablé de su vida privada ni de la de nadie. Ella se metió con mi vida privada y mi familia”.

Y el periodista dejó en claró que no tiene intención de seguir alimentando la polémica con su colega. “No voy a hablar más de Nancy Pazos, que diga lo que quiera. Esto va a pasar, ojalá que sí".

"A mí me molestó porque en los 30 años que tengo de carrera, nunca han hablado de mi vida privada o de mi familia, que me ha criado muy bien. Fui un chico muy feliz y nunca sufrí nada de lo que esta señora dice”, continuó.

Y cerró apuntando por la actitud de Nancy contra él: “Creo que lo hace para mantenerse vigente, pero no voy a hablar mal de ella porque me parece una buena periodista”, señaló.