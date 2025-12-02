Floppy Tesouro recordó el calvario que vivió por un acosador y cómo se cortó esa situación: "Mucho miedo"
La modelo y actriz Floppy Tesouro recordó cuando un hombre no paraba de hostigarla vía mensajes y el terror que vivió: "Piel de gallina", remarcó.
Tras el fuerte testimonio de Adriana Salgueiro en la mesa de Mirtha Legrand en La noche de Mirtha (El Trece) donde contó detalles de las amenazas de muerte que recibió vía redes sociales y el botón antipánico con el que sale a la calle, Floppy Tesouro recordó su dramática experiencia con un acosador.
En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), la actriz y modelo detalló cuando en la época donde participaba del certamen Bailando recibía mensajes constantes de un hombre, que sabía hasta su recorrido en el auto al salir del programa.
“Tuve que vivir un momento muy particular, muy feo, fue terrible, honestamente la pasé muy mal. Pero no solamente porque me dio mucho miedo sino porque también en ese momento tomás dimensión de hasta dónde puede llegar alguien”, comenzó su terrible relato Floppy Tesouro.
"Yo la pasé horrible, empezó primero telefónicamente, me mandaba mensajes de texto poniéndome: ‘Qué bueno que agarrás Libertador Camino Corto’. Y yo iba por Libertador en ese momento”, continuó visiblemente conmovida por lo que vivió años atrás.
La madre de Moorea comentó que su familia hizo la denuncia en la policía pero que igual esta persona no cesaba en su accionar. “Piel de gallina, lo llamaba a mi papá, me acuerdo que salía muy tarde y hablaba por Bluetooth con él y hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”, explicó.
“Lo denuncié pero me seguía mandando mensajes, nunca fue presencial, siempre por teléfono, pero el miedo es el mismo porque yo corría el riesgo de salir a la calle y que un día me cruce, no sabía qué podía pasar”, relató sobre la angustiante situación vivida.
La intervención clave de Marcelo Tinelli para frenar el accionar del acosador
Floppy Tesouro, quien en el mes de febrero dio el sí con Salvador Becciu en el Hipódromo de Palermo, recordó que el acoso de este hombre iba escalando con el tiempo solo por mensajes y por suerte nunca de manera presencial.
Hasta que un día le envió obcenidadades al camarín donde se preparaba en el Bailando y ahí le contó fuera de cámara a Marcelo Tinelli lo que estaba viviendo hace un tiempo.
La modelo comentó que luego de que el conductor hizo público en televisión esa situación que estaba atravesando la entonces participante del certamen y esta persona dejó de hostigarla automáticamente.
"Nunca lo conocí físicamente, fue todo por mensaje. Hasta que empezó a mandarme obscenidades al camarín del Bailando, yo se lo conté a Marcelo (Tinelli) fuera de cámara y él lo cuenta al aire. Ese mismo día lo dejó de hacer. Cuando tomó notoriedad en los medios claramente se asustó. Tuve mucho miedo”, sentenció Tesouro.