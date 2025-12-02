Floppy Tesouro recordó el calvario que vivió por un acosador y cómo se cortó esa situación: "Mucho miedo"

La madre de Moorea comentó que su familia hizo la denuncia en la policía pero que igual esta persona no cesaba en su accionar. “Piel de gallina, lo llamaba a mi papá, me acuerdo que salía muy tarde y hablaba por Bluetooth con él y hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”, explicó.

“Lo denuncié pero me seguía mandando mensajes, nunca fue presencial, siempre por teléfono, pero el miedo es el mismo porque yo corría el riesgo de salir a la calle y que un día me cruce, no sabía qué podía pasar”, relató sobre la angustiante situación vivida.

La intervención clave de Marcelo Tinelli para frenar el accionar del acosador

Floppy Tesouro, quien en el mes de febrero dio el sí con Salvador Becciu en el Hipódromo de Palermo, recordó que el acoso de este hombre iba escalando con el tiempo solo por mensajes y por suerte nunca de manera presencial.

Hasta que un día le envió obcenidadades al camarín donde se preparaba en el Bailando y ahí le contó fuera de cámara a Marcelo Tinelli lo que estaba viviendo hace un tiempo.

La modelo comentó que luego de que el conductor hizo público en televisión esa situación que estaba atravesando la entonces participante del certamen y esta persona dejó de hostigarla automáticamente.

"Nunca lo conocí físicamente, fue todo por mensaje. Hasta que empezó a mandarme obscenidades al camarín del Bailando, yo se lo conté a Marcelo (Tinelli) fuera de cámara y él lo cuenta al aire. Ese mismo día lo dejó de hacer. Cuando tomó notoriedad en los medios claramente se asustó. Tuve mucho miedo”, sentenció Tesouro.