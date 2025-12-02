A24.com

¿ES ELLA?

Salió a la luz un video de Susana Giménez en una situación insólita

Se conoció una grabación que tiene a Susana Giménez como protagonista y causó enorme revuelo en las redes sociales.

2 dic 2025, 17:45
Salió a la luz un video de Susana Giménez en una situación tan inesperada como divertida, y rápidamente se volvió tema obligado entre sus seguidores. La diva sorprendió al mostrar una faceta poco habitual en La Mary, su tradicional mansión en Punta del Este, donde suele compartir postales relajadas pero nunca antes algo parecido a lo que se vio esta vez.

La conductora publicó una historia en Instagram grabada por una amiga, en la que aparece acostada en el piso de la galería, completamente concentrada en una actividad que no forma parte de su rutina diaria.

Lejos del glamour con el que suele ser asociada, Susana se mostró pintando un sillón, tomándose el trabajo con absoluta naturalidad mientras la cámara la enfocaba en plena acción.

En la grabación, su amiga le pregunta entre risas: "¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?". Sin perder el humor que la caracteriza, Susana responde con una ocurrencia inmediata: "Y viste... yo soy pariente de Rembrandt". La escena, simple y espontánea, generó sorpresa por mostrarla en un rol doméstico y artístico que rara vez se deja ver.

El video rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, quienes celebraron este costado descontracturado de la diva. Sin grandes producciones ni poses, Susana dejó en claro que incluso en los momentos más cotidianos sabe arrancar una sonrisa y convertirse en noticia, simplemente siendo ella misma.

¿Susana Giménez explotó contra Vero Lozano?

Un verdadero escándalo se desató después de la entrega de los premios Martín Fierro 2025, realizada en el hotel Hilton de Buenos Aires.

Verónica Lozano no ocultó su malestar por no haber sido reconocida por APTRA en la categoría laboral de conducción femenina, donde competía con Pamela David (Desayuno Americano – América TV), Mariana Fabbiani (DDM – América), Susana Giménez, Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe) y Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece).

La elegida por las autoridades de la entidad fue la diva de los teléfonos. "Estuvo muy mal repartido y se notó mucho. Hoy pienso que no voy a ir nunca más en la vida a los Martín Fierro", exclamó.

En Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Débora D'Amato contó que le llegó la información de que Susana Giménez mantuvo una charla con su productor de mayor confianza, Fede Levrino, y que se mostró muy molesta por la queja de Vero Lozano.

"Susana Giménez está furiosa con Vero Lozano", advirtió la panelista, y reveló qué fue lo que la diva le comentó a su colaborador.

"Lo llamó a Fede Levrino. Susana le consulta todo. Lo llamó 11:45 de la mañana. Le dijo: '¿Qué le pasa a esta?'. Y pidió que bajen un cambio con el premio. Le dijo: 'No se habla más del tema'", detalló Débora D'Amato en el programa de Flor de la V.

