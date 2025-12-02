Zaira Nara confirmó su participación en MasterChef y dónde pasarán las fiestas con Wanda

Zaira Nara PY (1)

Con respecto a sus planes personales para fin de año, Zaira dejó entrever cómo se está organizando la familia Nara y la logística que implica coincidir con los compromisos laborales de todos: "Seguramente pase las fiestas en Uruguay, con mi familia y mis hijos. Wanda tiene poquitos días libres por MasterChef, pero sí, estamos tratando de que podamos pasar Navidad todos juntos allá. Voy a tratar que ella, que es muy buena anfitriona, ponga la casa"

"La veo muy bien. Me encanta cómo conduce y la lleva con todos sus compañeros. Participar me cuesta porque tengo una agenda bastante ocupada y ellos tienen una carga horaria intensa. Estoy agradecida que cada vez que hay un reemplazo me llaman, consultan; ahora están muy avanzados a nivel cocina y quedé medio limitada. Ahora me llamaron también, pero yo justo me voy de viaje por trabajo", contó cómo vive desde adentro las propuestas de la producción y las dificultades de sumarse por su agenda.

Y aunque no quiso adelantar demasiado, la modelo dejó abierta la puerta a una aparición próxima en el reality, jugando un poco al misterio. Con una sonrisa, anticipó: "Voy a estar dentro de poco ahí, ya se van a enterar"

Embed

RS FOTOS

Cómo quedó el vínculo entre Zaira Nara y Facundo Pieres

En su paso por Puro Show (El Trece), Facundo Pieres, uno de los referentes del polo argentino, habló del final de su relación con Zaira Nara tras tres años juntos.

Al hablar de su vínculo con Zaira, Pieres se mantuvo medido y evitó profundizar en detalles, remarcando que el final del romance fue respetuoso para ambas partes: “Está todo bien. No hay relación. Estamos cada uno por su lado y terminamos bien”.

Más adelante, se refirió a cómo atraviesa ese cierre personal: “No hay relación porque obviamente ya está, se terminó y tuvimos dos o tres años juntos. No es fácil también terminar, parar las cosas”.

Para cerrar, dejó en claro el cariño que aún siente por ella y por su entorno, aunque reconoció que tomar distancia fue necesario: “Yo la quiero un montón, a ella y a su familia, y sé que ella tiene mucho cariño también con mi familia. Pero bueno, también en algún momento hay que parar un poco el diálogo, la charla, todo, porque si no, no se termina nunca”.