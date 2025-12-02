La familia de José Alperovich reveló detalles sobre su salud tras la urgente operación
Tras su casamiento con Marianela Mirra, José Alperovich debió ser operado de urgencia en el Hospital Italiano. Su familia contó cómo se encuentra en estas horas.
2 dic 2025, 21:24
Revelaron nuevos detalles sobre la salud de José Alperovich tras la urgente operación
Luego de que José Alperovich fuera operado de urgencia tras el casamiento con Marianela Mirra, comenzaron a circular las primeras precisiones sobre su estado de salud. Según confirmaron desde su entorno, el exgobernador de Tucumán sufrió una apendicitis aguda que se manifestó pocas horas después de la celebración y que obligó a una intervención inmediata.
El cuadro habría aparecido de manera repentina, con fuertes dolores abdominales que encendieron las alarmas y obligaron a trasladarlo sin demora al Hospital Italiano. Allí, los médicos determinaron que no había margen para esperar y procedieron a realizar la cirugía.
A partir de la información que la propia familia le hizo llegar a Ángel de Brito, el conductor confirmó en #ÁngelResponde (Bondi Live) que el procedimiento quirúrgico al que fue sometido tuvo resultados favorables: "Salió bien de la operación".
"Fue algo intestinal que le surgió de la nada, post casamiento", amplió la familia en diálogo con el conductor. A pesar de la preocupación inicial, su entorno insistió en llevar tranquilidad.
En medio de las consultas por la evolución médica, también aparecieron dudas sobre la dinámica familiar después de la boda y durante la internación. Según contó el periodista, le preguntaron al hijo de Alperovich si tenía algún tipo de contacto con Mirra, pero el joven prefirió no profundizar. Solo aseguró que "toda la familia lo estamos acompañando" y añadió "no me la crucé".
Las fotos de Marianela Mirra en el hospital
El conductor Ángel de Brito compartió en sus redes sociales imágenes de Marianela Mirra acompañando a José Alperovich en el centro médico luego de que fuera internado de urgencia. En una de las fotos que le envió una seguidora, se podía leer: "Ángel, Marianela Mirra, en el cuarto piso del Hospital Italiano".
"El exgobernador de Tucumán, con una condena por nueve abusos sexuales, fue internado para una operación intestinal, y acompañado por su flamante esposa", añadió el periodista.
De Brito sumó además una aclaración sobre el procedimiento que se debe seguir en estos casos: "Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aún".
"Fue internado en el Hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vice director", cerró su serie de mensajes con una fuerte frase.