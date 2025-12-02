La familia de José Alperovich reveló detalles sobre su salud tras la urgente operación

En medio de las consultas por la evolución médica, también aparecieron dudas sobre la dinámica familiar después de la boda y durante la internación. Según contó el periodista, le preguntaron al hijo de Alperovich si tenía algún tipo de contacto con Mirra, pero el joven prefirió no profundizar. Solo aseguró que "toda la familia lo estamos acompañando" y añadió "no me la crucé".

Embed

Las fotos de Marianela Mirra en el hospital

El conductor Ángel de Brito compartió en sus redes sociales imágenes de Marianela Mirra acompañando a José Alperovich en el centro médico luego de que fuera internado de urgencia. En una de las fotos que le envió una seguidora, se podía leer: "Ángel, Marianela Mirra, en el cuarto piso del Hospital Italiano".

"El exgobernador de Tucumán, con una condena por nueve abusos sexuales, fue internado para una operación intestinal, y acompañado por su flamante esposa", añadió el periodista.

De Brito sumó además una aclaración sobre el procedimiento que se debe seguir en estos casos: "Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser volcado en la causa, para que la víctima tome conocimiento. Esto no ocurrió aún".

"Fue internado en el Hospital Italiano, porque Alperovich es amigo del vice director", cerró su serie de mensajes con una fuerte frase.