Marcela Tauro destapó el secreto más oculto detrás de la separación de Jorge Rial y la Niña Loly
En pleno aire de Intrusos, Marcela Tauro reveló una versión jamás contada que pone en duda todo lo que se creía hasta ahora sobre la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale.
3 dic 2025, 12:21
Cuando muchos creían que era un tema cerrado la polémica y misteriosa separación de Jorge Rial y Mariana Antoniale, popularmente conocida como la Niña Loly, este martesMarcela Tauro dejó entrever en Intrusos (América TV) que los reales motivos de la rupturas no habrían sido los que se barajaron públicamente.
Lo cierto es que la relación entre Jorge Rial y Mariana “Loly” Antoniale tuvo de todo: brillo, pasión, escándalos y un sinfín de idas y vueltas. Empezaron a salir en 2012 y rápidamente se convirtieron en protagonistas de las tapas. Él recién había terminado su matrimonio con Silvia D’Auro y ella era bastante más joven. Loly incluso logró una gran conexión con sus hijas Rocío y Morena, al punto de que muchos imaginaban una boda inminente.
Sin embargo, en junio de 2015 dieron por cerrada la historia y suspendieron el casamiento previsto para septiembre de ese año. Desde entonces, los motivos reales se movieron entre rumores de infidelidades y reproches cruzados. Pero nuevos los datos que surgieron en Intrusos vuelven a sacudir aquel polémico romance.
“Los dos estuvieron enamorados, pero ahora ninguno habla del otro. Ella hizo un cumpleaños de él, donde nos invitó a todos, y fue maravilloso, pero imagínense que él no era sociable", recordó de entrada la histórica intrusa, quien vivió de cerca toda la relación de Rial con Antoniale.
En tanto, acto seguido deslizó entre enigmática y desbordando de ganas por contar la realidad de la historia: "Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo y lo tienen que hablar los protagonistas, no nosotros, pero Jorge sí nos explicó qué pasó. Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo. Él tuvo que ir a solucionar un tema”.
Por su parte, Karina Iavícoli intervino recordando que para la Niña LolyJorge Rial "fue el amor de su vida", y contó: "Yo esta anécdota alguna vez la conté, cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba y miraba a Rial. Era el sueño de su vida y lo logró”.
Vale recordar, semanas después el entonces conductor de Intrusos daría vuelta la página y comenzaría su romance con Agustina Kampfer; mientras que Mariana Antoniale se alejaría por completo del medio bajando su perfil y mudándose a Miami en medio del misterio más absoluto, con algunas visitas ocasionales a su familia en la provincia de Córdoba.
Cuál fue el sorpresivo mensaje de la Niña Loly a Intrusos mientras hablaban de su misteriosa separación de Jorge Rial
En la última emisión de su ciclo en C5N, Jorge Rial volvió a abrir la puerta a uno de los temas que más ruido genera en su historia personal y profesional: su relación quebrada con Luis Ventura, quien fuera su amigo de años y figura clave durante su extensa etapa al frente de Intrusos (América TV). Sin filtros, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión.
“De mis ex, con el único que tengo problemas es con Ventura”, expresó el conductor de Argenzuela, dejando en claro que el distanciamiento entre ambos no solo persiste, sino que sigue cargado de tensión. Acto seguido, y en un intento por remarcar que se siente especialmente destratado por su ex compañero de trabajo, agregó: “Ninguna de mis dos ex mujeres me trató así”.
Las palabras del periodista no pasaron desapercibidas en el ciclo que lo tuvo como figura histórica. Este martes, en Intrusos, el equipo analizó punto por punto la declaración y señaló que, con esa referencia a sus ex parejas, Rial apuntaba directamente a Silvia D’Auro y Romina Pereiro. Fue entonces cuando Marcela Tauro planteó un detalle que llamó la atención.
La panelista remarcó que, dentro de los nombres mencionados, sorprende el silencio total que rodea a Mariana “Loly” Antoniale, quien fuera pareja del conductor durante varios años. Según señaló, ni Rial suele mencionar a la modelo cordobesa ni ella hace referencias públicas a él. “Ni él habla de ella y ni ella de él”, comentó Tauro, subrayando la distancia absoluta que mantienen desde su separación.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en pleno programa. Antoniale, que estaba viendo el envío desde su casa, decidió reaccionar al escuchar que aparecía su nombre en la conversación. De inmediato, se puso en contacto con el periodista Pablo Layus para saber de qué se estaba hablando.
“Me escribió La Niña Loly. Me puso:‘¿qué están hablando de mí?’”, relató Layus en vivo. El panelista contó que le respondió recordando Los bañeros se divierten, la obra teatral en la que la modelo participó años atrás. Según detalló, la cordobesa cerró la charla con un gesto amable: “Muchas gracias y saludos para todos”.