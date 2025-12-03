Marcela Tauro destapó el secreto más oculto detrás de la separación de Jorge Rial y la Niña Loly

Embed

En tanto, acto seguido deslizó entre enigmática y desbordando de ganas por contar la realidad de la historia: "Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo y lo tienen que hablar los protagonistas, no nosotros, pero Jorge sí nos explicó qué pasó. Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo. Él tuvo que ir a solucionar un tema”.

Por su parte, Karina Iavícoli intervino recordando que para la Niña Loly Jorge Rial "fue el amor de su vida", y contó: "Yo esta anécdota alguna vez la conté, cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba y miraba a Rial. Era el sueño de su vida y lo logró”.

Vale recordar, semanas después el entonces conductor de Intrusos daría vuelta la página y comenzaría su romance con Agustina Kampfer; mientras que Mariana Antoniale se alejaría por completo del medio bajando su perfil y mudándose a Miami en medio del misterio más absoluto, con algunas visitas ocasionales a su familia en la provincia de Córdoba.

rial loly antoniale.jpg

Cuál fue el sorpresivo mensaje de la Niña Loly a Intrusos mientras hablaban de su misteriosa separación de Jorge Rial

En la última emisión de su ciclo en C5N, Jorge Rial volvió a abrir la puerta a uno de los temas que más ruido genera en su historia personal y profesional: su relación quebrada con Luis Ventura, quien fuera su amigo de años y figura clave durante su extensa etapa al frente de Intrusos (América TV). Sin filtros, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión.

“De mis ex, con el único que tengo problemas es con Ventura”, expresó el conductor de Argenzuela, dejando en claro que el distanciamiento entre ambos no solo persiste, sino que sigue cargado de tensión. Acto seguido, y en un intento por remarcar que se siente especialmente destratado por su ex compañero de trabajo, agregó: “Ninguna de mis dos ex mujeres me trató así”.

Las palabras del periodista no pasaron desapercibidas en el ciclo que lo tuvo como figura histórica. Este martes, en Intrusos, el equipo analizó punto por punto la declaración y señaló que, con esa referencia a sus ex parejas, Rial apuntaba directamente a Silvia D’Auro y Romina Pereiro. Fue entonces cuando Marcela Tauro planteó un detalle que llamó la atención.

Embed

La panelista remarcó que, dentro de los nombres mencionados, sorprende el silencio total que rodea a Mariana “Loly” Antoniale, quien fuera pareja del conductor durante varios años. Según señaló, ni Rial suele mencionar a la modelo cordobesa ni ella hace referencias públicas a él. “Ni él habla de ella y ni ella de él”, comentó Tauro, subrayando la distancia absoluta que mantienen desde su separación.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en pleno programa. Antoniale, que estaba viendo el envío desde su casa, decidió reaccionar al escuchar que aparecía su nombre en la conversación. De inmediato, se puso en contacto con el periodista Pablo Layus para saber de qué se estaba hablando.

“Me escribió La Niña Loly. Me puso: ‘¿qué están hablando de mí?’”, relató Layus en vivo. El panelista contó que le respondió recordando Los bañeros se divierten, la obra teatral en la que la modelo participó años atrás. Según detalló, la cordobesa cerró la charla con un gesto amable: “Muchas gracias y saludos para todos”.