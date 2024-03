Julieta Poggio contó quién está celosa en Gran Hermano por el romance de Furia y Mauro

Embed

“A mí me encantan y me gusta la sinceridad con la que se hablan. Ella dijo no estaría con nadie dentro de la casa, se lo creo totalmente. Y él le dijo: vos mientras me sigas chapando con esta pasión hace lo que quieras. Y eso me gusta, creo que Furia no se va a desenfocar”, observó Sol Pérez.

A lo que Julieta agregó en esa misma línea: “Se divierten, se ríen. A ella se la ve como más relajada. ¿A quién no le gusta cucharear un rato?”.

“Furia tiene claro el juego... Cata está celosa para mí... ¿A Furia se la ve un poco más de buen humor o no? Hoy lo dijo”, finalizó la ex GH, bancando a pleno la relación y marcando que Catalina Gorostidi está celosa por ese vínculo amoroso de la tatuada.

El fuerte mensaje de la hermana de Sabrina Cortez contra Furia: "Estaríamos lamentando un..."

Sabrina Cortez fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano, Telefe, tras un breve reingreso al reality y al instante Juliana Scaglione, Furia, festejó su salida.

En este contexto, Macarena Cortez, hermana de la rubia, no dudó en salir a cruzar a la polémica participante por su reacción dentro de la casa cuando fue eliminada Sabrina.

A través de sus historias de Instagram, la hermana de la mendocina compartió un durísimo mensaje contra Furia. "La única falsa, agresiva y discriminadora sos vos! Lo mostraste con tus actos, no solo con palabras, Juliana", sostuvo Macarena.

Y remarcó con una imagen de Furia mientras miraba el programa por la televisión: "Siempre te la agarraste con Sabri por ser una mina hermosa, respetuosa y compañera. Cosa que en tu vida vas a lograr".

"Gracias a Dios Sabri sale de la casa, porque sino estaríamos lamentando seguro un acto de violencia hacia ella", cerró picante, haciendo referencia a las cuestionadas actitudes de Furia dentro de la casa.