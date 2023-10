Julieta Poggio publicó un polémico chat privado que la deja expuesta

De inmediato, Julieta le pregunta si le puede contar qué fue lo que ocurrió y, del otro lado, le ofrecen la atención que necesita. Enseguida, en la conversación aparecen cuatro audios, con una duración de entre uno y dos minutos.

En el posteo en sus historias, la ex integrante del reality de Telefe admite su poco poder de síntesis. "No sé resumir... pobres mis amigos", es el comentario que la actriz y modelo sumó en la publicación.

Julieta Poggio se sinceró al expresar sus sentimientos por Marcos Ginocchio: "Es real"

Desde que estuvieron dentro de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se robaron la atención de todos. Y con el correr del tiempo, los rumores acerca de un romance entre ambos se hicieron cada vez más fuertes.

Con algunas fotos y detalles que los unen, los fanáticos van armando sus teorías acerca de esta pareja, y en esta ocasión, Julieta habló acerca de lo que siente al ver los comentarios y especulaciones sobre ambos.

“A mi por lo menos no me molesta, me parece súper lindo porque es como una novela y hay mucha gente que sigue eso, como las señoras grandes, entonces de mi lado se que esos fans que compartimos están para los dos”, admitió en el ciclo Fernet con Grego.

Y completó: “Lo sé que están ahí en cada pasito acompañándonos a los dos y entonces yo los amo y no tengo más que agradecerles por estar ahí y por querernos tanto a los dos, y se que nos desean lo mejor”.

Luego, hizo foco en sus sentimientos por Marcos y resaltó que tienen una relación de amigos. “Lo que siento por él es súper real. Es una de las personas que más le llevo de la casa, también que confío, le cuento mis proyectos, le pido un consejo y nada, es re lindo eso, llevarme esas personas y que sigamos igual desde ese día”, expresó.