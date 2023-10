Julieta Poggio se sinceró al expresar sus sentimientos por Marcos Ginocchio: "Es real"

“A mi por lo menos no me molesta, me parece súper lindo porque es como una novela y hay mucha gente que sigue eso, como las señoras grandes, entonces de mi lado se que esos fans que compartimos están para los dos”, admitió en el ciclo Fernet con Grego.

Y completó: “Lo sé que están ahí en cada pasito acompañándonos a los dos y entonces yo los amo y no tengo más que agradecerles por estar ahí y por querernos tanto a los dos, y se que nos desean lo mejor”.

Luego, hizo foco en sus sentimientos por Marcos y resaltó que tienen una relación de amigos. “Lo que siento por él es súper real. Es una de las personas que más le llevo de la casa, también que confío, le cuento mis proyectos, le pido un consejo y nada, es re lindo eso, llevarme esas personas y que sigamos igual desde ese día”, expresó.

Julieta Poggio sorprendió con unas tiernas palabras hacia Marcos Ginocchio en un día muy especial

Este lunes el ex participante de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, cumplió 23 años y entre los saludos que recibió, uno de los más destacados, fue el que le dedicó Julieta Poggio a través de un tierno posteo.

En medio de los fuertes rumores de un romance entre ambos, la joven enterneció las redes con un collage que contenía cuatro fotos en las que se los veía abrazados y sonriendo en distintas ocasiones, e incluso una postal en la casa más famosa.

No cabe duda que las palabras de la actriz fueron las más esperadas por los fanáticos, y expresó: "Feliz cumple primito! Te mereces todo tu presente por la linda persona que sos".

Y continuó: "De esta locura que nos toco vivir me quedo con la relación super especial que formamos y espero siempre contar el uno con el otro como hasta ahora".

"Te amo", concluyó representando el sentimiento con un emoji de corazón y etiquetó a Marcos al final del escrito.