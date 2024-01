Julieta Poggio reflexionó sobre su carrera profesional y adelantó nuevos proyectos: "Me súper entusiasma"

“En el elenco hay mucha buena onda y eso se transmite arriba del escenario. Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan, la verdad es que está buenísimo que la gente lo disfrute y se traspasa esa energía”, agregó.

Además, destacó el cariño el publico y el agradecimiento que tiene hacia ellos. “Si hoy estoy donde estoy, es gracias a la gente. Así que eso siempre intento agradecerlo y tomarme mi tiempo, sacarme todas las fotos que sean necesarias, y disfruto mucho de todo el amor que me dan porque sé que después les va a volver”, afirmó.

Julieta Poggio Coqueluche

Con el final de la obra, adelantó algunas cuestiones del futuro de su carrera y reveló: “Estoy con un proyecto a full, la verdad no paro de ensayar todos los días. Va a estar buenísimo, es algo que me súper entusiasma y cuando pueda seguir contando les voy a dar la primicia”.

De todas formas, en paralelo lo continúa siendo parte del debate de Gran Hermano, y habló sobre cómo es vivirlo desde afuera de la casa. “Estoy aprendiendo un montón, el debate es algo que nunca había hecho, nunca había sido panelista. Siento que estoy al lado de panelistas de muchísimo oficio, entonces me sirve como experiencia. La verdad lo re disfruto”, admitió.

Finalmente, se sinceró sobre su vida personal y reflexionó acerca de esta nueva etapa en la cual comenzó a vivir sola. “Pensé que iba a ser más difícil pero me estoy re divirtiendo y estoy pasando genial y aprendiendo un montón. Ay, las cosas que no subo… estoy conociendo todos los elementos de limpieza, la cocina lo peor, no me gusta para nada y delivery a full”, comentó.

La confesión hot de Julieta Poggio sobre lo que más le gusta de vivir sola: "En tanga"

La ex Gran Hermano Julieta Poggio comenzó una nueva etapa en su vida: se mudó sola. Y como toda decisión que se toma siempre hay pros y contras.

Disney, en un video que compartió en sus historias de Instagram, enumeró lo que más le gusta de este nuevo proyecto y, obvio, lo que menos le gusta.

“Entre las cosas que más me gustan de estar sola es que estoy con música todo el día, escuchando lo que más me gusta, bailando en tanga”, afirmó la joven de 22 años. “Salgo de bañarme y ando en bolas por todo el departamento. Eso está buenísimo”, aseguró.

Y agregó: “Puedo dejar todo desordenado. Cuando estoy a punto de irme y no sé qué ponerme revuelvo todo, lo dejo desordenado. Cuando llego es todo un quilombo, pero me dan más ganas de ordenar que en mi casa (familiar)”.

También contó la parte negativa: "Estoy comiendo medio para el or… Como que no tengo horarios. No es que me siento a comer, sino como que pico. Siento que estoy comiendo re mal”.

“A la noche me da un toque de miedo. Ayer como que fue la primera noche que dormí sola, sola y me dio un toque de miedo”, sumó la carismática actriz. Por último, al final del video, expresó: "Estoy re bien, re contenta y aprendiendo un montón. Literal”.