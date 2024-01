Julieta Poggio disparó furiosa contra Cris Vanadía: "No me importa lo que hagas con tu vida"

Consultada por LAM sobre este tema, Poggio fue tajante cuando le comentaron que "El que no está muy contento sobre algunos dichos tuyos es Cris Vanadía". "Mirá, no sé qué ha dicho porque no me interesa ni él ni su vida", aseguró de entrada la ex GH. Entonces, el cronista le detalló: "Él lo que dijo es que vos mentiste con una supuesta relación de él con Coti, que diste a entender que fue más que un beso. Te trató de mentirosa".

Julieta Poggio contra Cris Vanadía - captura LAM.jpg

"Si yo hablé sobre él es porque me lo preguntaron. No me interesa para nada lo que hagan ni él ni Coti con su vida. Segundo, si dije algo es porque no estoy tan metida en el tema. No es que yo soy la tercera en discordia que estoy ahí metida en el asunto. Tercero, él habla de inventos y de cosas que son mentira y me tuvo que salir a pedir perdón", disparó visiblemente molesta Julieta y sin pelos en la lengua.

Fue allí cuando Juli resaltó sobre Vanadía que "Cuando pusieron todas esas fake news que decían que yo supuestamente hablaba mal sobre Anabel (Sánchez). Él y Charlotte Caniggia me escribieron para pedirme perdón porque era todo mentira. Así que nada, Cris. No me importa lo que hagas con tu vida".

Por último, Juli Poggio concluyó con un picante mensaje dirigido a Cris Vanadía: "Tampoco me importa que estés enojado porque no es tema mío. Así que hacé lo que quieras y ojalá que vuelvas con tu novia. Yo sigo la recomendación que me hizo mi gurú Santiago del Moro, que dice 'el que se enoja pierde'".

Embed

Cristian Vanadía reveló que se reconcilió con Brenda Di Aloy: "Nos amamos"

Tras su escandalosa separación, Cristian Vanadía y Brenda Di Aloy decidieron darle una nueva oportunidad a la relación y el conductor se sinceró sobre su presente en una nota con Intrusos (América).

“¿Están en plan de reconciliación?”, le preguntó directamente el cronista a Vanadía y acto seguido él admitió: “Estamos siendo nosotros y lo más felices que se pueda entre nosotros dos. Viendo que nos pasa y cómo estamos”.

Frente a su declaración, el movilero definió que “están juntos” y Cristian reafirmó: “Estamos”. "Nos amamos y nos estamos acompañando. Siento que es algo que es súper íntimo, nuestro y que ya opinó mucha gente", expresó.

Cristian Vanadía Brenda Di Aloy

Así las cosas, desmintió una vez más las versiones que ponían a Coti Romero como tercera en discordia dentro de su relación con Brenda y aseguró: "Todos dijeron tantas cosas horribles, el momento en que Ángel en LAM dijo que con Coti estábamos saliendo, una falacia total...".

“No vi más nada, no quiero leer mensajes, quiero conectarme con la gente que me hace bien y entre ellos, es Bren. Hay un montón de amor y por eso estamos en esta etapa de acompañarnos”, completó.