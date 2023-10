Julieta Poggio se defendió luego del escándalo en Coqueluche: "No fue una irresponsabilidad..."

El conductor Ángel de Brito acotó: "En los videos vimos que los actores decían 'bueno, si se quieren ir, vayan, porque Juli no llegó'. O sea, nadie se fue, nadie devolvió la entrada".

"Nadie se fue, por suerte. Estaba en un desfile en Escobar. Estaba todo calculado para que dieran los tiempos. Estaba el auto esperándome en la puerta, pero bueno... fue un caos la ciudad. No saben lo que era. Bocinazos, gente gritando, gente con la camiseta de River. Una locura", explicó la actriz.

Ahí, el presentador lanzó: "Igual, medio drama llegar al teatro sobre la hora, así todo a las apuradas. No habrá sido una función normal". "Fue un drama, pero de verdad dije 'voy a hacerlo por la gente que me está esperando acá'. Me concentré, di lo mejor de mí, y fue tremenda función", contó Poggio.

En otra parte de la entrevista, Ángel ironizó: "Y los actores felices, te habrán aplaudido en los camarines, por los pasillos, 'qué suerte que llegaste tarde'. Estarían un poco odiados". "No, divino mi elenco, me re calmaron, yo llegué en un estado feo. Yo soy muy responsable con mi trabajo. Siempre estoy ahí lista, preparada. O sea, jamás me había pasado esto y jamás pensé que me iba a pasar. Y nunca me va a volver a pasar en la vida. Pero bueno fue un caso de fuerza mayor", sostuvo Julieta.

Julieta Poggio realizó una fuerte indirecta sobre su vida amorosa ¿para Marcos Ginocchio?

En medio de los fuertes rumores acerca de una relación amorosa entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, la ex Gran Hermano fue invitada al programa de streaming, Nadie dice Nada, y afirmó que está saliendo con alguien.

Sucede que, durante la entrevista, la actriz decidió exponer ciertas cuestiones de su vida sentimental y deslizó una fuerte indirecta que todos inmediatamente vincularon con Marcos.

"Me tienen cansada los hombres", comenzó diciendo y rápidamente todos en el estudio entendieron que se refería a una persona en particular. “Ah, está tirando algo dirigido. Para, hablale a esa persona Juli, sin decir el nombre”, planteó el conductor Nicolás Occhiato.

Juli Poggio y Marcos

Acto seguido, Julieta decidió hacerle caso y sentenció: “Basta de vueltas, basta de vueltas. Que se comuniquen, expresen lo que sienten". “Yo no soy nada vueltera, siempre me comunico y dejo las cosas en claro. No te digo una cosa por un otra, y es lindo ser así”, explicó.

"¿Por qué no le decís a esta persona nos vemos a tal hora en este lugar?", indagó Nico. "¿Y vos que te pensás? Lo hice pero hay gente vueltera", confesó ella y de todas formas admitió que dicha persona solía aceptar los encuentros.

Para cerrar con el planteo, Flor Jazmín sugirió que le escriba un mensaje al aire y la hermanita picanteó: “Acá lo estoy mandando. Lo va a ver”.