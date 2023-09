Julieta Poggio reveló la charla íntima que mantuvo con Maxi y Juliana en medio de su crisis

“Traté de decirles lo que a mi me sirve a veces cuando estoy mal, que es no llenarse de los comentarios, no leer. La vida real es lo qué pasa acá, con nuestros amigos, las personas que vemos”, amplió.

A su vez reflexiono acerca de las personas que dejan comentarios negativos en las redes y sostuvo: “Yo te juro que no hay un hater en la calle, no hay nadie que te pueda decir a los ojos lo que te escriben".

"Entonces le dije que intente alejarse un poco de todo eso y que ojalá Maxi recupere esa esencia con la que todos lo conocimos, esas ganas de hacer chistes y estar de buen humor. Ojalá logre encontrar su camino", cerró.

Embed

Se conoció un audio explosivo de Juliana Díaz que pone en duda el intento de suicidio de Maxi Guidici

Hace unos meses nadie imaginaba que la historia de amor entre Juliana Díaz y Maxi Guidici terminar con un desenlace tan impactante. Sin embargo, el vínculo entre ellos se terminó y ocurrió en medio de una enorme preocupación por el intento de suicidio del cordobés.

Pese al dramático testimonio del joven, que dice haberse tomado un blíster de una medicación psiquiátrica para quitarse la vida, hay algunas voces que cuestionan dicho relato.

Una de ellas es la de Martina Stewart, que, en una nota con Socio del espectáculo, dudó de la palabra de Maxi. "Al final no era un blíster, sino una pastilla y, después, no era... no sé qué... era una vaso de alcohol", señaló.

La chica de Tigre fue por más y compartió un audio contundente de Juliana, en el cual dice que le llamó la atención que -luego del intento de suicidio- Maxi no tenía olor a alcohol.

Finalmente, Martina fulminó sin vueltas a Maxi. "Para mí es todo un show. Todos queremos show y un poco de prensa, pero todo tiene un límite", sentenció la ex GH.