Kami Franco confirmó su reconciliación con El Moneda con una condición que deben cumplir

Dos semanas después de aquel duro testimonio de la joven donde comunicaba la separación, La Kami y El Moneda decidieron darse una nueva oportunidad como pareja y llegaron a un acuerdo que deben cumplir ambos: iniciar sesiones de terapia.

“Sí, gente... volvimos. Pero bueno, con la condición de que los dos empecemos el psicólogo. Yo ya lo empecé”, contó la influencer en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

Ambos tienen una hija en común y luego Kami Franco amplió: “El lunes tengo que empezar el psicólogo. Yo quiero que él vaya por su voluntad, no es que solamente van los locos".

"A mí me ayudó un montón. Hay una frase que me quedó guardada del psicólogo y es que ‘la vida es un camino donde va a haber muchas sillas; si vos decidís sentarte ahí es donde te vas a quedar’”, explicó la influencer.

“Me arrepiento de haberlo hecho público, pero tenía razón de que me hayas dejado loca y que me hayas dejado sola”, reconoció la influencer.

El fuerte posteo de La Kami donde anunciaba su separación de Moneda

El pasado 26 de julio, Kami Franco sorprendió a sus casi 1 millón de seguidores en Instagram cuando confirmó que se separó de El Moneda después de una fuerte pelea.

“Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo… Pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija”, describió La Kami con mucha bronca arrobando al Walter Ariel Supertino, el real nombre de El Moneda.

Luego de unos minutos, la influencer decidió borrar la historia de Instagram pero ya se había viralizado. A pocos días de aquel fuerte anuncio, ya hay reconciliación.