Karina La Princesita confirmó su separación: ¿qué pasó?

Al ser consultada sobre los motivos de la ruptura, Karina prefirió guardarse a silencio. "Eso es algo nuestro, de nosotros, no voy a contar nada. Me pasó una vez de contar algo en televisión y después me arrepentí. Los problemas no se cuentan en televisión", remarcó.

La artista confesó que está pasando por un momento muy especial, pero que tiene que ver con su hija, Sol Cwirkaluk. "Estoy re sensible. Me dice que quiere estudiar afuera y me doy cuenta que me queda poco tiempo para compartir con ella", sostuvo.

Por último, Karina contó que empezó a hacer terapia para manejar sus emociones. "Tengo muchas heridas del pasado, que tengo que trabajar", sentenció.

Karina La Princesita, contundente al hablar de su noviazgo

En marzo de este año, Karina La Princesita había negado los rumores de crisis con su pareja, Nicolás Furman.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad sí me habían afectado mucho”, afirmó la cantante en un posteo en sus redes y, rápidamente, aclaró que no estaba haciendo alusión a su relación.

“Y nada tienen que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”, concluyó.