La cruel frase que usó Damián Betular para definir a Sofi Martínez en MasterChef y que causó polémica

Pero eso no fue todo, porque inmediatamente le hizo saber picante: "Después te hacés la buena y a mi me molestan las falsas buenas", lo que dejó regulando a Sofía entre indignada y sorprendida por semejante reacción ante una simple pregunta, motivo por el cual antes de regresar a su estación de cocina se despachó con un exabrupto al disparar "por qué no se van a lavar bien el ort...".

Claro que el cruce entre Betular y Martínez no pasó desapercibido en las redes sociales, donde las opiniones de los internautas se dividieron. Si bien algunos entendieron que la reacción del jurado fue totalmente desubicada, la gran mayoría arremetió contra Sofía tildándola de cargosa.

"Bueee ya lo dijo la gran Moria Casán 'Hay que desconfiar de las que siempre se ríen'. Se nota 'hacia dónde quiere llegar'", "Lo insoportable que tenés que ser para que no te banque más Betular", "Es insoportable la mina. Betu tirando la posta", o "Para que a Betular le caigas mal, amiga renunciá... Debe ser re intensa e insoportable", fueron algunos de los tantísimos comentarios que pudieron leerse en la red social X.

Reacciones cruce Damián Betular y Sofía Martínez en MasterChef Celebrity

Por qué Sofía Gonet paró en seco a Damián Betular en una de las galas de MasterChef Celebrity

La noche del lunes pasado en MasterChef Celebrity (Telefe) dejó uno de esos momentos donde el humor se mezcló con la incomodidad al aire. Sofía Gonet, popularmente conocida como La Reini, protagonizó un cruce inesperado con Damián Betular después de recibir un comentario sobre su look que lejos de hacerla reír, le cambió el ánimo. La influencer había apostado por un traje en tono rosa pastel con estampa a cuadros y un blazer sin mangas, un outfit ejecutivo y llamativo que terminó siendo el centro de la escena.

Todo ocurrió cuando Betular se acercó a la estación de cocina y lanzó una pregunta que le cayó como un baldazo de agua fría: “¿Por qué estás vestida con una future mama hoy?”. Inmediatamente después, en su clásico testimonio en solitario, Gonet mostró su disgusto sin vueltas: “Me dice que parezco embarazada”.

Lejos de dejar pasar la situación, La Reini reaccionó en el momento y con una sonrisa crispada le respondió: “Estoy de empresarial, disculpame”. Betular, al notar la tensión, trató de salir del paso con una frase más liviana: “Me da como una vibe…”, aunque no llegó a completar la oración. La participante lo frenó de manera contundente con un tajante: “Horrible”. Acto seguido, marcó su postura aún con más claridad: “Yo quiero ser una soltera, perra, no como una futura mamá”. Sin perder la compostura ni el sentido del humor, el jurado cerró el intercambio diciendo simplemente: “Bueno, me gustaba el look”.

Más tarde, frente a cámara, la influencer volvió a expresar su malestar con el desparpajo que la caracteriza: “Por el amor de Versace, te lo pido”, afirmó con ironía y dramatismo. Para rematar, lanzó una frase que resumió su sensación sobre el episodio: “No, ya está. Mirá, mi día ya está arruinado”.

El cruce dejó claro que, aunque el reality suele moverse entre bromas y tensión competitiva, algunas observaciones pueden hacer que los participantes pasen de las risas al fastidio en un segundo. La Reini no dudó en marcar su postura, dejando uno de los momentos más comentados de la gala.