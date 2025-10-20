L-Gante envuelto en otro escándalo: lo acusan de robar la moto de un policía

"La imputación es que, cuando había terminado su recital en Roque Pérez, donde había 9 mil espectadores, empieza un sistema de postas para irse del lugar y en un momento se complica el tránsito y su salida, e interviene la policía", continuó.

Y remrcó sobre el polémico accionar del artista, según costa en la denuncia: "Elian Valenzuela de forma intempestiva se sube y aborda el motovehículo policial. Finalmente la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial".

"Delito de hurto en grado de tentativa", aseguró Mauro Szeta sobre la imputación que pesa sobre L-Gante, que si bien se trata de un delito con una pena menor, su situación podría complicarse por la condena en suspenso que ya tiene a tres años de prisión por amenazas coactivas y daño, fallo que no está firme ya que fue apelado por su defensa.

Por el momento, ni el cantante ni su representante Maxi El Brother se refieron al hecho que podría traerle un nuevo inconveniente legal al joven artista.

En tanto, Elian Valenzuela viene de alcanzar recientemente un acuerdo en la Justicia con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, después de una larga batalla legal y pactaron una nueva cifra actualizada de la cuota alimentaria.

El especial obsequio de L-Gante a un niño que conmovió a todos

Durante su presentación en Roque Pérez, L-Gante arrojó al público su remera y zapatillas pero después fue por más con un regalo muy especial para un pequeño fanático.

Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame comentó el gran gesto que tuvo Elian Valenzuela con su seguidor al que le regaló una de sus costosas cadenas de oro en el camarín y se conoció la imagen de ese destacado momento.

“Acá me mandaron que Elian en Roque Pérez le regaló una cadena a un chico, tiró en la tribuna remera, zapas y se fue a pata. Un genio”, indicó la panelista sobre la valorable acción del artista con su pequeño fan.

En las imágenes se observa al cantante de General Rodríguez colocándole en el cuello la cadena al chico y terminan abrazados en un momento muy emotivo del nene con su ídolo.