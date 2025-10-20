A24.com

MÁS PROBLEMAS

L-Gante envuelto en otro escándalo: lo acusan de robar la moto de un policía

El cantante L-Gante se ve envuelto en una nueva e insólita polémica tras un show gratuito que brindó hace unas semanas en la localidad de Roque Pérez.

20 oct 2025, 13:05
L-Gante siempre es noticia y esta vez vuelve a estar involucrado en un gran escándalo por un hecho que habría ocurrido hace algunas semanas cuando se presentó en un show gratuito en Roque Pérez por la Fiesta de la Primavera y año fundacional de la localidad.

Lo cierto es que según detalló Mauro Szeta en el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) el cantante de cumbia 420, que cerró ese festival donde estuvieron varios artistas, es acusado de robarle la moto a un policía luego de su recital.

Debido a la gran congestión en el tránsito ante las miles de personas que asistieron al evento, L-Gante se habría subido a la moto de un efectivo policial sin autorización para eludir el embotellamiento y recorrió un corto trayecto hasta que fue detenido y recuperado el vehículo.

"El hecho es del 28 de septiembre y se conoce recién hoy. La imputación es que en la ciudad bonaerense de Roque Pérez, Elian Valenzuela terminó hurtando por unos segundos la moto de un policía", indicó el periodista de policiales sobre el episodio.

"La imputación es que, cuando había terminado su recital en Roque Pérez, donde había 9 mil espectadores, empieza un sistema de postas para irse del lugar y en un momento se complica el tránsito y su salida, e interviene la policía", continuó.

Y remrcó sobre el polémico accionar del artista, según costa en la denuncia: "Elian Valenzuela de forma intempestiva se sube y aborda el motovehículo policial. Finalmente la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial".

"Delito de hurto en grado de tentativa", aseguró Mauro Szeta sobre la imputación que pesa sobre L-Gante, que si bien se trata de un delito con una pena menor, su situación podría complicarse por la condena en suspenso que ya tiene a tres años de prisión por amenazas coactivas y daño, fallo que no está firme ya que fue apelado por su defensa.

Por el momento, ni el cantante ni su representante Maxi El Brother se refieron al hecho que podría traerle un nuevo inconveniente legal al joven artista.

En tanto, Elian Valenzuela viene de alcanzar recientemente un acuerdo en la Justicia con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, después de una larga batalla legal y pactaron una nueva cifra actualizada de la cuota alimentaria.

El especial obsequio de L-Gante a un niño que conmovió a todos

Durante su presentación en Roque Pérez, L-Gante arrojó al público su remera y zapatillas pero después fue por más con un regalo muy especial para un pequeño fanático.

Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame comentó el gran gesto que tuvo Elian Valenzuela con su seguidor al que le regaló una de sus costosas cadenas de oro en el camarín y se conoció la imagen de ese destacado momento.

“Acá me mandaron que Elian en Roque Pérez le regaló una cadena a un chico, tiró en la tribuna remera, zapas y se fue a pata. Un genio”, indicó la panelista sobre la valorable acción del artista con su pequeño fan.

En las imágenes se observa al cantante de General Rodríguez colocándole en el cuello la cadena al chico y terminan abrazados en un momento muy emotivo del nene con su ídolo.

l-gante gesto con un chico en un show

     

 

