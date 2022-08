L-Gante cumplió uno de sus sueños y lo hizo saber

L-Gante en la torre Eiffel.jpg

"Una vez cuando era más wachín había editado una foto así con el fondo falso", aseguró el papá de Jamaica desde sus redes sociales junto a una foto con la Torre Eiffel de fondo, un verdadero símbolo parisino con el que -según explicó- soñaba conocer desde su infancia. Aunque lo llamativo es que este viaje lo hizo sin su novia, Tamara Báez, ni su hijita, curiosamente luego de los nuevos rumores de crisis que surgieron días atrás.

Claro que las reacciones no tardaron en multiplicarse en cuestión de minutos en su cuenta de Instagram. "Súper merecido" aseguró el abogado mediático Alejandro Cipolla, mientras que el mismísimo Pocho Lavezzi lo felicitó con un "Qué linda te quedan esas luces cumpa !! Disfruta"; o hasta la cuenta Chusmeteando comentó "Todo llega. Bien por ti!".

Tamara Báez enfrentó rumores de embarazo en medio de su separación de L-Gante

Un nuevo rumor de crisis y separación golpeó a Tamara Báez y L-Gante a comienzos del mes de agosto. Fue Estefanía Berardi quien confirmó el dato y aseguró que el cantante no estaba volviendo a dormir con la rubia y su hija a la casa que alquilaron en un country. “Ellos van y vienen, esto él lo ha contado en varias notas. Pero a mí la info que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado”, dijo Berardi.

“Ella en redes dio pistas de esto que a mí me había llegado y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos”, sumó. “Yo no sé si esta situación del jurado, que hubo una que le tiró onda medio en chiste, no sé si fue motivo de discusión”, agregó por Ana Devin, integrante de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora que coqueteó con el músico.

tamara baez lgante.jpg Tamara Báez y L-Gante.

Otro dato es que en la comida que hizo el cantante de cumbia 420 en su casa en la que invitó a Marcelo Tinelli, el Chato Prada, Federico Hoppe no estuvo Tamara y Jamaica, la beba de ambos. Sí la mamá de L-Gante, sus amigos y la banda.

“Tamara pasó la noche sola y las pasó muy mal. Subió historias mostrando que la habían dejado sola, que se sentía sola cuidando a la bebé”, dijo la panelista de LAM.

La aclaración de Tamara Báez ante los rumores de embarazo

En medio de la separación de L-Gante, Tamara Báez enfrentó los rumores de embarazo que surgieron en las últimas horas luego de dar señales desde las redes de no sentirse bien, con síntomas de vómitos y fiebre.

Embed

“No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no, no, no, no”, expresó la mamá de Jamaica desde sus historias de Instagram.