L-Gante mandó al frente a Cande Tinelli en Canta Conmigo Ahora: qué le dijo de Marcelo Tinelli

“Me encantaría saber bailar rock. Soy de madera, soy igual que vos, me lo dijo ella”, le dijo el popular cantante señalando a la hija de Marcelo.

Al escuchar esto, Tinelli se subió rápidamente a la tribuna a pura escalada y encaró a su hija para consultarle sobre esto: “Mi hija, ¿usted le dijo que yo bailo mal?”, le preguntó directo.

“Que te cuesta capaz”, le reconoció ella entre risas. “Dijo que eras de fierro”, agregó L-Gante. “Que sos de fierro, fuerte”, aclaró la tatuada con humor.

Cristian Castro saltó de la tribuna por un participante de Canta Conmigo Ahora

Martín Abascal, un participante de 31 años, interpretó de gran manera un éxito de Marc Anthony y Cristian Castro se conmovió tanto que sintió la necesidad de saltar de la tribuna y estar cerca del joven.

“Quiero darle un abrazo”, aseguró Cristian Castro, con un llamativo look a puro verde. “Vení, bajá y dale un abrazo, por favor”, le sugirió Marcel Tinelli, a lo que el cantante no dudó en tirarse despacio de la tribuna.

Al ver esto, el conductor reaccionó sorprendido: “¡No, no! ¡No hagas eso, Cristian! No, no. De ahí no, Cristian. Por favor”. Sin embargo, Castro pudo bajar sin problemas y ahí saludó en persona al concursante y lo abrazó.

“Te sentí bien, centrado, contento, con espíritu. Trasmitiste muchísimo y por eso me dan ganas de abrazarte”, le manifestó el cantante ante la emoción y sorpresa del joven.