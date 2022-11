L-Gante le respondió a Eduardo Feinmann y lo mandó al frente: "Con él compartimos churro"

“Lo dicho por L-Gante en la Expo Cannabis es casi una apología de la droga. Es un mensaje nefasto para los más jóvenes”, dijo entre otras cosas Feinmann .

Si bien L-Gante no estaba al tanto de los textuales del periodista, y aseguró "no escuché nada, me lo comentaron pero no lo busqué", fue contundente al hablar de Eduardo Feinmann y sorprendió a todos con lo que dijo después.

"Que la chupe", aseguró entre risas, y fue por más: "vos no sabías que Feinmann fuma?", le dijo al notero y cerró "qué lo diga alguien que sea "careta de verdad", no Feinmann que con él compartimos churrito".

Eduardo Feinmann aniquiló a L-Gante por sus dichos sobre la marihuana

Eduardo Feinmann manifestó su enojo por las declaraciones de L-Gante sobre la marihuana. El cantante señaló que mintió cuando contó que había dejado de fumar y el periodista lo cruzó de manera picante.

“Lo dicho por L-Gante en la Expo Cannabis es casi una apología de la droga. Es un mensaje nefasto para los más jóvenes”, aseguró Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Luego, el periodista indicó: “A mí lo que hagan los adultos me importa un pito. Que se fumen los árboles de la 9 de julio si quieren. El mensaje que da es que para estar enfocado hay que fumar marihuana. No te ayuda a estar enfocado, te ayuda a estar drogado”.

“Yo no debo entender nada y el piola debe ser él”, remarcó Feinmann, quien aseguró: “Les deben querer pudrir la cabeza a los más jóvenes. L-Gante dijo que le molesta que le digan drogadicto. ¿Qué querés que te digan maestro?”.