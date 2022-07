Cristian Castro saltó de la tribuna por un participante de Canta Conmigo Ahora

Embed

“Quiero darle un abrazo”, aseguró Cristian Castro, con un llamativo look a puro verde. “Vení, bajá y dale un abrazo, por favor”, le sugirió Marcel Tinelli, a lo que el cantante no dudó en tirarse despacio de la tribuna.

Al ver esto, el conductor reaccionó sorprendido: “¡No, no! ¡No hagas eso, Cristian! No, no. De ahí no, Cristian. Por favor”. Sin embargo, Castro pudo bajar sin problemas y ahí saludó en persona al concursante y lo abrazó.

“Te sentí bien, centrado, contento, con espíritu. Trasmitiste muchísimo y por eso me dan ganas de abrazarte”, le manifestó el cantante ante la emoción y sorpresa del joven.

cristian castro 1.jpg

Explotó el primer escándalo en Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli

Hay una interna feroz en en jurado de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV) hay algunos integrantes del jurado que están enojados con la producción.

¿El motivo? Quieren tener más protagonismo al aire. En cada gala, solo algunos dan devoluciones o hacen comentarios sobre los participantes, mientras que otros aparecen pocos segundos en pantalla y no hablan.

Los egos empiezan a hacer crujir la platea y los reclamos han llegado a la producción. "Son 100. Tinelli tiene que ir repartiéndose. Con las estrellas tiene que hablar algo, pero no puede hablar con todos", comentó Ángel en LAM.

El periodista explicó que mucho material es descartado durante la edición de cada emisión. "Graban 140 minutos. Después, con edición, quedan 90 minutos. Algunos jurados desaparecer y se empiezan a quejar: que tiene menos planos que otros, que 'yo soy una figura'...", añadió.

Ángel no dio nombres, pero dejó pistas sobre de quién estaba haciendo referencia. "Imagínense quiénes. Yo digo: ¿para qué los llamaron? Ya sabemos cómo se ponen", señaló el conductor.

"¿La Bomba Tucumana se quejó de la cantidad de planos?", preguntó Andrea Taboada. "Yo no dije eso nunca. No hablaría nunca mal de La Bomba", sentenció el periodista.