Alicia Barbasola mandó al frente a Mauro Icardi y reveló el mensaje que recibió cuando salía con Andrés Nara

Además, reveló cuál fue su reacción inmediata al recibir el mensaje y cómo decidió compartirlo con quien entonces era su pareja, concretamente el papá de Wanda. “Le digo: ‘che, Andrés, mirá...’ Me dice: ‘Ah, no... bloquealo ya’”, relató, al recordar la contundente respuesta de Andrés Nara.

Por otro lado, durante la entrevista también le consultaron por el vínculo que existía entre el padre de Wanda y el hoy exmarido de la empresaria. Sobre ese punto, Alicia fue categórica y aseguró que nunca hubo una buena relación entre ambos. “Por muchas cosas que conocía y veía, él nunca lo aceptó”, explicó.

Finalmente, Barbasola marcó una diferencia entre la mirada que tenía Andrés sobre Mauro Icardi y la consideración que le merecía Maxi López, el primer marido de su hija. “Él, obviamente, sí quería a Maxi por cómo se mantuvo siempre, sacando el tema que podrían haber tenido infidelidades o no, él lo consideraba buena persona a Maxi, cosa que con Icardi no”, concluyó.

Qué dijo Andrés Nara sobre Mauro Icardi al dar detalles del llamado de su nieta tras el escándalo en Nordelta

El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la mayor de sus hijas sigue sumando repercusiones. Esta vez, quien decidió romper el silencio fue Andrés Nara, que habló con PrimiciasYa (América TV) y apuntó duramente contra el futbolista por el episodio ocurrido el viernes pasado en Nordelta, que derivó en una denuncia por presunta violencia contra una de las menores.

El padre de la conductora se mostró preocupado por la situación y reconoció que su cercanía con las protagonistas del conflicto le impide tomar distancia de lo sucedido. “Es un tema complicado y se está dando todo lo que pensé. No es una novedad para mí. Ser objetivo es difícil porque estoy hablando de mi hija y de mis nietas”, expresó.

Sin embargo, lejos de mantener una postura neutral, Andrés dejó en claro de qué lado está y estableció una marcada diferencia entre los entornos de su hija y el delantero. “Son dos bandos, y el bando que corresponde al de Wanda es de amor. Estamos todos juntos”, manifestó.

Pero eso no fue todo. Al referirse al círculo cercano de Icardi, lanzó una fuerte acusación y cuestionó los intereses de quienes acompañan al jugador en medio de la disputa. “De la parte de ellos, es todo por plata, interés. No tiene asesoramiento real y genuino. Ese es el tema. Ninguna duda”, disparó.

Además, el empresario recordó que su primera impresión sobre el futbolista había sido negativa y reveló que tuvieron varios enfrentamientos. “De entrada no me gustó. Ni bien lo conocí dije: ‘Este muchacho no me cierra’. Tuvimos un enfrentamiento, careo, charlas, lo percibí”, recordó. También señaló que su desconfianza aumentó al observar el trato que tenía con otras personas y con la familia.

Por último, Andrés contó que mantuvo una comunicación telefónica con una de sus nietas después del episodio. Según relató, la niña lo llamó el domingo para contarle cómo había atravesado lo ocurrido.

“Me llama el domingo y me expresa todo lo que había dicho y sintió, porque nunca le hablamos en contra del padre, ni en estos momentos”, explicó.

Sobre el estado en el que la encontró durante esa charla, fue contundente: “Estaba desesperada, no llamó así porque sí”. Y concluyó con una frase en defensa de la menor, aunque reconoció el cariño que siente por su papá: “Las criaturas no mienten. Obviamente que lo quiere al padre”.