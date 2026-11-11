Mario Pergolini sorprendió con un llamativo mensaje a su hijo por sus 33 años: "Perdón por todo"

"Mi hijo mayor, 33 años", aclaró al instante Pergolini también emocionado por cómo pasaron los años. "Pensar que lo saludaba por televisión cuando era chico y ahora después de mucho tiempo lo volví a saludar. Así que de acá nos vamos a...", añadió emotivo.

"Hoy tenés evento familiar", comentó el humorista por el festejo por el cumpleaños de su hijo. Y el conductor dijo fiel a su estilo y en medio del revuelo que generó la histórica visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

"Porque la madre le insistió y toda la tanada junta hoy. En Buenos Aires no se puede ir a ningún lado, mientras esté el Papa no se puede hacer nada. De hecho hoy el programa es más corto", cerró Mario Pergolini.

La tensión al aire entre Luciano Pereyra y Mario Pergolini por la canción para el Papa

En la previa a la visita del papa León XIV a la Argentina, Luciano Pereyra protagonizó un divertido ida y vuelta con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), donde habló sobre su próxima presentación ante el Sumo Pontífice y sorprendió al revelar cuántas canciones tendrá la oportunidad de interpretar.

Durante la entrevista, el conductor puso bajo la lupa las letras de algunos de sus temas y hasta cuestionó, entre bromas, si eran apropiados para cantárselos al Papa.

Todo comenzó cuando Pergolini eligió una de las canciones del repertorio del artista y se detuvo en algunos de sus versos. “Entiendo que es tu último éxito, está todo bien, pero hoy me desperté y no estabas a mi lado otra vez. Ya no sé qué hacer conmigo, esto no tiene sentido; está bien para un cura. Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe. Y le pido a Dios que vuelvas, me siento solo en esta guerra. Hasta ahí va bien”, leyó el conductor.

Lejos de quedarse callado, Luciano Pereyra salió al cruce con humor: “Con la fe estamos, estamos bien”, respondió, mientras Pergolini continuaba analizando la letra y encontraba posibles interpretaciones religiosas en sus versos.

La discusión ficticia subió de tono cuando el conductor reparó en la frase “Tu ausencia no me deja respirar”. El cantante defendió su composición y lanzó: “¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?”.

Entre las risas del público, el conductor siguió con su actuación y bromeó sobre la posibilidad de que el Papa reaccionara de manera inesperada ante semejante interpretación.

El intercambio continuó con otro fragmento de la canción, hasta que Luciano cuestionó la interpretación de Mario sobre un beso. “¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca, por más que hagas así”, le retrucó, provocando nuevas carcajadas en el estudio.

Después de las chicanas, la charla volvió al motivo principal de la entrevista. Consultado sobre cuánto había pensado el repertorio que llevará ante León XIV, el músico reconoció entre risas que había dedicado tiempo a prepararlo.

Además, recordó su experiencia anterior frente a un Sumo Pontífice. “Para Juan Pablo. San Juan Pablo II, que es santo. Le canté ‘Solo le pido a Dios’. Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata. Y ahora me están dando la posibilidad de tres canciones, con opción por ahí a cuatro”, contó el artista.