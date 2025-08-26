Playoffs en La Voz Argentina: Lali Espósito salvó a cuatro participantes y dejó a seis en manos del público

La decisión no fue fácil, y Lali lo dejó en claro con gestos de emoción y palabras de aliento para todos los participantes.

El divertido momento de Cazzu en La Voz Argentina: la pregunta que incomodó a un participante

El martes pasado, durante una jornada de ensayo en La Voz Argentina 2025 (Telefe), se vivió una situación inesperada y divertida protagonizada por Cazzu. La cantante, que acompaña a Luck Ra como coach en esta edición del certamen, sorprendió a todos con una pregunta picante dirigida a uno de los participantes.

Los concursantes Francisco González y Thomas Dantas se preparaban para enfrentarse en la etapa de Knockouts, interpretando los temas “Aquellas pequeñas cosas” y “You Are the Reason”, respectivamente.

Luego de la emotiva versión de Thomas del clásico de Calum Scott, Cazzu lanzó una pregunta que descolocó al joven: “¿Estás soltero vos?”. El participante, algo sonrojado, respondió con simpatía: “Que me lo digas vos…”.

Entre risas, la trapera se retractó rápidamente y aclaró: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. A lo que Thomas, con humor, respondió: “Me porto bien”.

Finalmente, tras una deliberación difícil, Luck Ra tomó la decisión de elegir a Dantas para continuar en la competencia, destacando su talento y el nivel de interpretación que mostró sobre el escenario.