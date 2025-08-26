A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DURA DECISIÓN

Playoffs en La Voz Argentina: Lali Espósito salvó a cuatro participantes y dejó a seis en manos del público

Tras las presentaciones en los Playoffs de La Voz Argentina, Lali Espósito eligió a cuatro talentos para continuar en su equipo.

26 ago 2025, 00:30
laliiiiii
laliiiiii

Este lunes, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito enfrentó uno de los momentos más desafiantes como coach: tuvo que elegir a cuatro participantes de su equipo para que continuaran en la competencia, luego de haber salvado el domingo a Valentino, quien ya había asegurado su lugar en la próxima etapa.

Tras las presentaciones en vivo de los concursantes durante los Playoffs, la estrella pop seleccionó a cuatro talentos para seguir adelante, mientras que los seis restantes quedaron a disposición del voto del público, que tendrá la responsabilidad de decidir quiénes continúan en el certamen.

Leé también

Se quebró en vivo: una participante frenó su performance en La Voz Argentina y Lali Espósito salió al rescate

se quebro en vivo: una participante freno su performance en la voz argentina y lali esposito salio al rescate

"Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime", anunció la cantante. El joven había emocionado al jurado con su interpretación de La barca, demostrando sensibilidad y técnica vocal. Luego, Lali reveló que también salvaba a Alan, uno de los favoritos del público, quien se lució con su versión de Bad, el icónico tema de Michael Jackson.

A continuación, la artista confirmó que Lola seguiría en el equipo. La joven había conmovido con su interpretación de Don’t You Remember, mostrando una gran conexión emocional con la canción. Finalmente, Lali completó su selección con Rafael, quien interpretó Crazy y recibió elogios por su estilo y presencia escénica.

La decisión no fue fácil, y Lali lo dejó en claro con gestos de emoción y palabras de aliento para todos los participantes.

Embed

El divertido momento de Cazzu en La Voz Argentina: la pregunta que incomodó a un participante

El martes pasado, durante una jornada de ensayo en La Voz Argentina 2025 (Telefe), se vivió una situación inesperada y divertida protagonizada por Cazzu. La cantante, que acompaña a Luck Ra como coach en esta edición del certamen, sorprendió a todos con una pregunta picante dirigida a uno de los participantes.

Los concursantes Francisco González y Thomas Dantas se preparaban para enfrentarse en la etapa de Knockouts, interpretando los temas “Aquellas pequeñas cosas” y “You Are the Reason”, respectivamente.

Luego de la emotiva versión de Thomas del clásico de Calum Scott, Cazzu lanzó una pregunta que descolocó al joven: “¿Estás soltero vos?”. El participante, algo sonrojado, respondió con simpatía: “Que me lo digas vos…”.

Entre risas, la trapera se retractó rápidamente y aclaró: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. A lo que Thomas, con humor, respondió: “Me porto bien”.

Finalmente, tras una deliberación difícil, Luck Ra tomó la decisión de elegir a Dantas para continuar en la competencia, destacando su talento y el nivel de interpretación que mostró sobre el escenario.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
La Voz Argentina Lali Espósito

Lo más visto