Fátima Florez explotó tras las acusaciones de su exasistente sobre Martín Demichelis: "Un sinvergüenza"

Minutos después, Florez salió al aire y lanzó: "No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias, tendrá que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo".

Marcela Tauro le preguntó directamente: "¿No conocés a Demichelis?", a lo que Fátima respondió sin dudar: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".

La conductora también le mencionó otra acusación de Sesarín: "También dijo que tu relación con Javier Milei no era real, sino que se usaban". Fátima no tardó en responder: "Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza".

En ese momento, Sesarín intervino nuevamente: "Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses". Fátima replicó: "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".

El cruce continuó con el exasistente reclamando: "Vos me tenés que pagar", mientras Florez aclaraba: "No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando".

Este domingo, en Infama (América TV), Ángel Sesarín, quien fuera asistente de Fátima Florez, hizo una declaración que llamó la atención: aseguró que no le sorprendió la ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Según sus palabras, la humorista habría tenido un “encuentro” con el entrenador tiempo atrás.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", afirmó Sesarín, quien trabajó codo a codo con la artista.

Al ampliar sobre ese episodio, relató: "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero".

Ante la consulta de la cronista sobre lo que ocurrió en ese encuentro, Sesarín respondió: "No sabría decirte, porque yo me quedé esperando en el hall. Él estaba solo".

Por último, agregó que Florez también habría intentado acercarse a Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó.