Luciano Castro y Griselda Siciliani respondieron a los fuertes dichos de Flor Vigna: "Por algo será"

El cronista le marcó la declaración de Flor Vigna donde dice que vivió un "infierno" con el actor y ahí Siciliani opinó con total sinceridad: "Respetemos lo que dice cada mujer: si una mujer dice que vive un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió, esa es mi opinión. Perdón que estés vos acá (le dijo a Castro). Si ella dice eso, respetémoslo, por algo será. Después cada uno habla de lo que quiere".
Luego, consultado sobre su vínculo con su colega Gonzalo Heredia y los trascendidos de una feroz pelea, Luciano aclaró: "Es mi amigo y hablo con él de toda la vida. La amistad va por otro lado, no tiene que ver con los proyectos".
La cantante Flor Vigna fue durísima al recordar su vínculo con el actor Luciano Castro y la separación. Además, confirmó cuándo fue la última vez que hablaron.
"Si yo te cuento todo lo que me pasó de repente en vez de hablar de cosas que yo le estoy metiendo en la vida, disciplina y todo mi tiempo, yo voy a ir con un cartelito de vuelta acá (señalando su frente)", comenzó en charla con el ciclo Puro Show (El Trece).
Y continuó sobre esa separación: "Si bien me hicieron altas maldades y pasó de todo, si te las cuento termino victimizándome y dándole de vuelta al chisme".
"Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Viví un recontra infierno que hay una parte de mi que le encantaria decir me pasó todo esto y otra parte de mi que dice no está bueno porque sino van a hablar todo el tiempo de esto", enfatizó Flor Vigna sobre por qué evita profundizar en público sobre su distancia del actor.
En ese sentido, Vigna reconoció cuándo fue la última vez que habló con su ex: "Luciano me llamó cuando estaba en España". "¿Y qué onda?", le preguntó el cronista. Y ella respondió entre risas: "Está re loco, está re loco".
"No te voy a contar todo pero sí que la pasé recontra mal y después dije todo sirve para aprender en esta vida. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayudenlo", cerró fuerte Flor Vigna.