L-Gante habría sido víctima de un atentado en su casa de Canning: los detalles

Este domingo, en Infama (América TV), Laura Ubfal sorprendió al revelar que L-Gante habría sido víctima de un atentado en su casa ubicada en un barrio privado de Canning.
"Ayer a las 6 de la tarde, él subió un texto a sus redes diciendo que había perdido todo, que el fuego, pero nadie entendió nada porque a los cinco minutos lo borró", informó la periodista.
"L-Gante perdió todo. El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados. ¿Bomba o brujería?", continuó Ubfal, dejando entrever que el cantante sospecha de un ataque intencional. "Cree que alguien se lo hizo", remarcó.
Este episodio se suma a una semana intensa para el artista, quien días atrás firmó un acuerdo de cuota alimentaria con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica. La firma del acuerdo se dio en una escena insólita: en plena noche, sobre el capot de un auto, en medio de un evento, acompañado por su entorno y un abogado.
El acuerdo marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos, que había estado marcada por denuncias, restricciones legales y una fallida reconciliación. Sin embargo, el reciente incidente en su domicilio vuelve a poner a L-Gante en el centro de la polémica, esta vez por motivos que aún no están del todo claros.
Desde hace tiempo, L-Gante y Tamara Báez están enfrentados en una disputa judicial por la manutención de Jamaica, su hija de 4 años, fruto de la relación que mantuvieron. En varias ocasiones, el abogado de la influencer manifestó públicamente que el dinero que Elián Valenzuela enviaba mensualmente no era suficiente para cubrir las necesidades básicas de la niña.
A raíz de esta situación, el conflicto escaló en el ámbito legal y Báez logró que su expareja fuera incluido en el registro de deudores alimentarios. Esto le impidió al cantante salir del país cuando intentó viajar a México por compromisos laborales, hace menos de dos semanas.
En ese contexto, este viernes Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América TV, que “L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos de él. Vieron que él debe la cuota de alimentos, que no la pagó y cuando salió del país, como estaba denunciado, lo retuvieron y se tuvo que quedar”, explicó la conductora. Mientras relataba la insólita escena en la que se concretó el acuerdo, Latorre compartió imágenes exclusivas del momento, que también publicó en sus historias de Instagram.
“Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”, relató Latorre. Aunque aclaró que aún no se conoce el monto pactado: “Lo que también hay que averiguar es cuánto va a pagar y si lo va a pagar“.