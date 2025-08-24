L-Gante habría sido víctima de un atentado en su casa de Canning: los detalles

El acuerdo marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos, que había estado marcada por denuncias, restricciones legales y una fallida reconciliación. Sin embargo, el reciente incidente en su domicilio vuelve a poner a L-Gante en el centro de la polémica, esta vez por motivos que aún no están del todo claros.

La foto del sorprendente instante en el que L-Gante selló el acuerdo de alimentos con Tamara Báez

Desde hace tiempo, L-Gante y Tamara Báez están enfrentados en una disputa judicial por la manutención de Jamaica, su hija de 4 años, fruto de la relación que mantuvieron. En varias ocasiones, el abogado de la influencer manifestó públicamente que el dinero que Elián Valenzuela enviaba mensualmente no era suficiente para cubrir las necesidades básicas de la niña.

A raíz de esta situación, el conflicto escaló en el ámbito legal y Báez logró que su expareja fuera incluido en el registro de deudores alimentarios. Esto le impidió al cantante salir del país cuando intentó viajar a México por compromisos laborales, hace menos de dos semanas.

En ese contexto, este viernes Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América TV, que “L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos de él. Vieron que él debe la cuota de alimentos, que no la pagó y cuando salió del país, como estaba denunciado, lo retuvieron y se tuvo que quedar”, explicó la conductora. Mientras relataba la insólita escena en la que se concretó el acuerdo, Latorre compartió imágenes exclusivas del momento, que también publicó en sus historias de Instagram.

“Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez”, relató Latorre. Aunque aclaró que aún no se conoce el monto pactado: “Lo que también hay que averiguar es cuánto va a pagar y si lo va a pagar“.

