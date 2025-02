La acción de la China Suárez y Mauro Icardi en el cumpleaños de Magnolia que enfureció a Benjamín Vicuña

Lo cierto es que por otro lado quien también asistió al festejo por los siete años de su hija fue Benjamín Vicuña acompañado de su novia, Anita Espasandín.

Sin embargo, más allá de las fotos que compartió la China Suárez del gran festejo para su hija, llamó la atención que no se la vio en imágenes con su ex y padre de la pequeña, algo que fue advertido por Yanina Latorre desde sus historias de Instagram.

"Otro temita... ¿Por qué Benjamín no subió nada del cumple de la hija? ¿Por qué la Chaina cortó la foto de la torta que estaba Benjamín? Él fue con la novia pero nadie los mostró a ellos ni subieron nada ahí, ¿raro no?", se preguntó la panelista de LAM, América TV.

Y apuntó filosa: "¿Será que no se quiso prestar al circo? ¿Y por eso cortaron la foto? Igual Maurito debería aprender de Vicuña, no está de acuerdo en nada, pero igual fue".

Lo cierto es que la cuenta de redes @lomaspopucom comentó de una acción en particular de la China Suárez y Mauro Icardi que habría molestado mucho a Benjamín Vicuña y por lo que se terminó retirando del cumpleaños de su hija.

"Terminan de cantar el cumpleaños a Magnolia e Icardi al toque pone música y puso la de 'te imaginas tu y yo en París'. La China en el momento fue corriendo a abrazar/besar a Icardi", se preció.

"Vicuña la miró mal a la China y se fue del cumpleaños. La China e Icardi muy novios adolescentes mal", advirtió la picante data. Y se marcó: "Marcos e Icardi buena onda. Icardi y Vicuña no había tanta onda y dicen que no hay fotos de ellos juntos".

El fuerte mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi por haber estado en el cumple de la hija de la China Suárez

La China Suárez celebró el cumpleaños de siete de su hija Magnolia y una actitud de Mauro Icardi sacó de quicio a Wanda Nara. En primer lugar, el festejo dejó en evidencia la tensa relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

La actriz organizó un cumple donde incluyó a Icardi, algo que no habría sido del agrado del actor chileno así como también de Wanda Nara.

Finalmente, la nena tuvo dos celebraciones separadas, una con cada padre. En la fiesta de la China, realizada al aire libre con juegos acuáticos y una máquina de espuma, Mauro estuvo presente. También asistió Marcos Ginocchio, aunque se aclaró que solo mantienen una amistad.

La ausencia de los hermanos de Magnolia que son hijos de Pampita y Vicuña, generó especulaciones sobre si fue por sus vacaciones o por una decisión de la China.

Y horas después, Wanda Nara reaccionó con todo en sus redes sociales donde escribió un extenso mensaje. Primero hizo referencia al escándalo con Keita Baldé, el futbolista con el que hace unos años tuvo un romance.

En un segundo posteo, cuestionó a Icardi por cómo actuó en el cumple de su propia hija, y cómo se portó este sábado en el de la hija de la China Suárez.

"La justicia tiene las pruebas de que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno .Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños", señaló, seguramente en relación a que el 19 de febrero próximo, Mauro cumple 32 años.

"No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera . Así como me verá la cara en las audiencias que me citó … y son presenciales, me podía ver la cara y, de paso, estar con su hija pero parece que su ocupada agenda, dicho por él mismo no lo dejó estar ni colaborar con los cumpleaños, lo que sí hizo con hijos “nuevos”, ya que los hace llamar hermanos a todos, ni tampoco mandó un regalo ni un ramo de flores a su hija, ni nada. Ni por el chofer. Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas .. que el padre si tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija", sumó.

Por último, arrojó con ironía: "Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana innecesario pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas . Yo seguiré siendo la leona que defiende sus hijas".